Cafeteros colombianos piden apoyo al gobierno por crisis del sector

Los productores colombianos de café pidieron el martes al gobierno un apoyo directo que les permita sortear la difícil situación que enfrentan por la caída de los precios internos e internacionales del grano y la apreciación de la moneda.



Entre el primer trimestre de 2017 y el mismo periodo de 2018 el precio internacional de referencia para los cafés suaves cayó un 16,2%, de US$1,44 a US$ 1,21 por libra, bajo el promedio de US$ 1,54 de los últimos 10 años, dijo el Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).



Los cafeteros también aseguraron que entre enero y marzo de este año el peso colombiano se apreció un 6,8 % a 2.780 unidades por dólar, mientras que el precio interno que reciben por una carga de 125 kilos bajó un 13,7% a 746.304 pesos (US$ 267,2) al cierre de marzo.



"El Comité Directivo hace un respetuoso y urgente llamado al Gobierno Nacional para que desarrolle mecanismos de apoyo directo a los caficultores, diferentes al crédito, de manera que puedan sortear la difícil coyuntura por la que atraviesan", dijo la entidad en un comunicado.



"Los costos de producción no permiten que el caficultor adquiera nuevos créditos y mucho menos ahora cuando no ha podido honrar las deudas anteriores", agregó el Comité.



Se espera que la FNC se reúna el miércoles con el gobierno para analizar la situación y definir ayudas concretas. Colombia es el primer productor mundial de café arábigo lavado.



Al difícil panorama se suma la temporada de lluvias y la nubosidad que amenaza con provocar una caída de la cosecha frente a los 14,2 millones de sacos del 2017, de acuerdo con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez.



El gobierno de Colombia invirtió en el 2013 y en el 2014 alrededor de US$ 358 millones anuales en pago de subsidios a los caficultores debido a que el precio que recibían no alcanzaba a cubrir los costos de producción.