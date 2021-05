Caída del Bitcoin: Musk anunció que Tesla no lo usaría para transacciones y su precio bajó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El bitcoin, la criptomoneda más utilizada, se desplomó después de que el fundador de Tesla, Elon Musk, anunciara en Twitter que el fabricante estadounidense de vehículos eléctricos dejará de aceptar pagos con esta criptodivisa por su impacto ambiental.

La criptomoneda baja hoy casi un 8% y ronda los US$ 50.400 (41.760 euros), aunque en algunos momentos ha caído hasta un 14% y se ha acercado a los US$ 46.000 (38.115 euros), según datos de Bloomberg. En la jornada del miércoles, la criptodivisa descendió más del 4%.

El valor del bitcoin está muy lejos (a unos US$ 14.400 / 11.930 euros) del máximo histórico de US$ 64.869 (53.752 euros) que alcanzó el 14 de abril.



Elon Musk, que había defendido las criptodivisas en numerosas ocasiones, anunció en un tuit que Tesla había decidido suspender la posibilidad de comprar sus vehículos utilizando como moneda el bitcoin.



Según Musk, la compañía está preocupada por el creciente uso de combustibles fósiles, especialmente carbón, para generar la energía que exige el minado (creación) de bitcoines.



El fundador de Tesla reiteró que las criptomonedas son una "buena idea" y tienen un futuro prometedor, pero subrayó que su desarrollo no puede basarse en un gran costo medioambiental.

Según Sergio Ávila, analista de IG, el descenso del bitcoin se produce "en un momento en el que la sobrecompra (de esta criptodivisa) es extrema", lo que "abre la puerta a mayores correcciones" en el precio.



En el tuit, Musk adelantó que el fabricante de vehículos eléctricos volverá a utilizar el bitcoin como moneda cuando el proceso de minado se realice con energías más sostenibles.

Además, Tesla analiza otras criptomonedas que exigen un consumo menor de energía.



A pesar de esta precisión, el ether, la segunda criptodivisa más empleada, también bajó hoy, en concreto un 6%, y ronda los 3.830 dólares (3.174 euros).



La criptomoneda de la red Ethereum alcanzó el miércoles un máximo histórico de 4.379 dólares (3.629 euros).



Las declaraciones de Musk y las decisiones de Tesla han tenido una influencia notable en la cotización del bitcoin en los últimos meses.

En febrero, la criptomoneda más usada se disparó tras la decisión de Tesla de invertir US$ 1.500 millones (1.243 millones de euros) en bitcoines



Días más tarde, el bitcoin sufrió un fuerte descenso después de un tuit de Musk en el que planteaba que esa criptodivisa podría estar sobrevalorada. En esas fechas también se conoció que Tesla había vendido los bitcoines que había comprado previamente.



No obstante, el bitcoin recuperó su racha alcista y alcanzó un máximo histórico en abril.