Caída de las exportaciones en el semestre, pese a suba en principal producto vendido

En el primer semestre de 2019 las exportaciones de bienes alcanzaron US$ 4.529 millones, 1,6% menos respecto a lo exportado en el primer semestre de 2018, según informó ayer el Instituto Uruguay XXI.

“Ganado en pie, arroz, madera y cueros fueron los productos de mayor incidencia negativa. Por su parte, la soja y la carne bovina fueron los productos con mayor impacto positivo en las exportaciones del año, seguido por el trigo y concentrado de bebidas”, destacó el informe oficial.

En junio, las solicitudes de exportación totalizaron US$ 771 millones, una caída de 11% interanual.

En el semestre la carne bovina se posicionó como el primer producto de exportación con un monto de US$ 894 millones, 8,9% más que en igual período de 2018.

“Analizando los destinos de la carne bovina uruguaya, se observa que China continúa siendo el principal, con una participación de 60% y que el monto exportado alcanzó un gran aumento en la comparación interanual (+73%)”, indicó Uruguay XXI. “Esto podría estar asociado a la crisis sanitaria que está viviendo este país y el resto de Asia (Vietnam, las Coreas, Japón), que ha llevado a sacrificar a millones de animales y a buscar alternativas de consumo”, agregó.

El segundo producto exportado fue la celulosa con un total de US$ 826 millones y la disminución respecto al primer semestre del año anterior de 1%.

La soja es el tercer producto exportado en el semestre, con un total de US$ 430 millones y un crecimiento de 24,5% respecto a enero-junio de 2018.

En cuanto a los destinos, China fue el principal en el semestre, ya que allí llegaron productos uruguayos por US$ 921 millones, 4,1% más que en igual período de 2018 y un 24,5% del total de ventas al exterior. Fue seguido por Brasil a donde llegaron US$ 535 millones, 0,8% más que en enero-junio de 2018 y tercero fue Estados Unidos a donde se exportaron US$ 242 millones, 6,4% más.