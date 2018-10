La caída de la inversión extranjera, un fenómeno mundial

La Inversión Extranjera Directa (IED) mundial se redujo en un 41% en el primer semestre de 2018, a un estimado de US$ 470.000 millones frente a los US$ 794.000 millones del mismo período de 2017, según informó la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad). En América Latina y el Caribe, los flujos de inversión cayeron 6% en comparación con el primer semestre del año anterior.

La caída a nivel mundial se debió principalmente a las "grandes repatriaciones de las ganancias acumuladas por parte de las empresas matrices estadounidenses en sus filiales en el extranjero tras las reformas fiscales", explicó el informe.

La caída se concentró especialmente en las economías desarrolladas, donde los influjos de IED retrocedieron un 69% hasta los US$ 135.000 millones. Los flujos cayeron considerablemente en Europa (-93%), especialmente por las repatriaciones de ingresos estadounidenses.

Fueron afectados especialmente Irlanda y Suiza, que recibieron US$ 81.000 millones y US$ 77.000 mi-llones menos, respectivamente. Estados Unidos también registró una caída de la IED del 73% hasta los US$ 46.000 millones.

En tanto, los flujos de IED hacia los países en desarrollo cayeron solo un 4% para situarse en US$ 310.000 millones en enero-junio.

La participación de las economías en desarrollo en los flujos globales de IED llegó hasta el 66%, un récord histórico.

Entre las economías emergentes, los flujos cayeron 6% en América Latina y 4% en Asia, mientras que se quedaron estables en África.

En América del Sur, la mayor caída fue para Brasil (-22%), mientras que otros países de la región obtuvieron grandes incrementos: 158% para Chile; 43% para Perú y un 15% para Colombia. México registró una caída del 6% y Panamá un retroceso del 13%.

A pesar de la caída en Asia, la región se situó como la que más IED recibió en el mundo, con un 47% del total de inversiones directas extranjeras de la primera mitad del año.

China fue el país que más IED recibió, US$ 70.000 millones, seguida de Reino Unido con US$ 66.000 millones y Estados Unidos con US$ 46.500 millones.