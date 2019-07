La caída en la llegada de turistas a Uruguay en el primer semestre y un dato alentador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay recibió durante el primer semestre del año 1.695.675 turistas, lo que implicó una caída del 21% respecto al mismo período del año anterior. Las cifras de los primeros seis meses del año se ubicaron en niveles similares a los del mismo período de 2016 cuando el país recibió 1.691.000 visitantes.

Así lo informó la ministra de Turismo, Liliam Kechichian, al comparecer en la Comisión de Turismo de Diputados junto a otras autoridades de la cartera.



La caída se explica principalmente por una menor cantidad de visitantes argentinos (822.000 menos). Según los datos proporcionados por la ministra, en el primer cuatrimestre del año llegó un 25% menos turistas en comparación al año anterior: un 37% menos de argentinos , un 3% menos de brasileños y un 5% menos de chilenos. No obstante, aumentó la cantidad de visitantes paraguayos (14%), norteamericanos (7%), europeos (1%) y del resto de América (10%).



“Hubo una notoria baja de los argentinos” señaló Kechichian aunque informó que junio fue el primer mes del año en que las cifras de turismo volvieron a crecer, hecho que no ocurría desde la crisis argentina de mayo del año pasado.



“Hoy no sabemos qué quiere decir esto, no estoy sacando la bandera de que volvimos a crecer pero es un dato que tenemos que mirar”, manifestó la ministra quien dijo que en junio se registró un crecimiento del 6% y que hubo un 40% más de visitantes brasileños.



Del análisis de lo ocurrido en el primer semestre desde el año 2015 al 2019, surge que las cifras de este año están en niveles similares al año 2016. Entre enero y junio de 2015 llegaron a Uruguay 1.577.000 visitantes, en 2016, 1.691.000; en 2017, 2.111.000; en 2018, 2.147.000 y este año 1.695.975.

Turistas argentinos. Foto: Daniel Rojas.

“No estamos ni en el peor de los escenarios ni en las temporadas récord”, señaló Kechichian y dijo que aunque el turismo registró cifras similares al 2016 ese “igual fue un año de importante crecimiento”.



La llegada de uruguayos residentes en el exterior aumentó, hecho que viene sucediendo año a año, como así también se registró un incremento de visitantes desde Europa y Estados Unidos, aunque estos no cubren la pérdida de los turistas argentinos.



El gasto realizado por los turistas en el primer semestre también registró una caída en relación a los dos años anteriores, dado que este año ingresaron US$ 1.065 millones mientras que en 2017 y 2018 la cifra fue de US$ 1.400 millones. Los gastos de este año superaron de forma leve a los de 2016 cuando los turistas dejaron en el país US$ 1.035 millones.



El crecimiento de turistas en junio de este año vino acompañado de un incremento del 18,7% en los gastos si se compara frente al mismo mes del año anterior. Mientras que en junio de 2018 los turistas gastaron en el país US$ 79 millones, este año esa cifra ascendió a US$ 93 millones.



Sobre el crecimiento de junio -tanto en cantidad de turistas como en gastos-, desde el Ministerio señalaron que si bien les “alegró volver a tener un mes con cifras positivas” ese escenario aún “no dice nada o dice poco a largo plazo”.

Turismo interno.

En la comparecencia ante el Parlamento, la ministra exhibió además los datos preliminares de la última encuesta de turismo interno, correspondiente al año 2018, que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en base a la Encuesta Continua de Hogares (ECH).



El primer análisis realizado por Kechichian fue que el año pasado, los hogares uruguayos realizaron una mayor cantidad de viajes al exterior -lo que redunda en una menor preferencia por el turismo interno- y también destinaron mayor cantidad de dinero al ocio y el esparcimiento.



En concreto, en 2018 los uruguayos realizaron un total estimado de 6 millones de viajes (no personas) dentro del país. De ese total, un 48,4% fueron viajes regulares, un 35,9% no regulares y un 15,7% correspondió a excursiones programadas y organizadas.



En relación a los destinos elegidos por los turistas uruguayos, la ministra dijo que la zona más elegida fue el área metropolitana y señaló al respecto que “en Montevideo la crisis fue menos dura” y que en Rocha y en Canelones “lo fue mucho más que en Maldonado”.



El principal motivo del turismo interno fue la visita a familiares y amigos, un 47% se movilizó por esta razón y el medio de transporte más utilizado para movilizarse fue el auto propio. En cuanto a la composición del grupo esta fue esencialmente familiar (53%) y el principal alojamiento utilizado son las viviendas de los familiares y amigos. Es por esto que, según Kechichian, “la circulación del dinero es distinta a la que se da en el resto del turismo”.



Sin embargo, en 2018 la cifra del gasto total que realizaron los hogares en viajes de turismo interno fue de US$ 899 millones, lo que implicó un crecimiento del 23% en relación a lo ocurrido en 2017.



Según la ministra, esto responde a que “hay un cambio cultural en el uso de la salida, del viaje y del fin de semana largo que los uruguayos vienen haciendo”.