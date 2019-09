Calados portuarios compiten con los de Buenos Aires

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Y así lo hemos hecho en nuestra larga vida profesional. Pues bien días pasados una estación de radio local refiriéndose a la profundidad de las aguas de nuestro puerto dijo que era necesario más dragados para competir con Buenos Aires y que necesitaban los grandes barcos lo que no sabemos a qué se refería esto ultimo porque ademas la información la captamos los últimos segundos.



Bien vamos a poner las cosas en orden y no tenemos absolutamente el menor deseo de desmentir a nadie sino agregar información útil. Los actuales calados dentro del puerto de Montevideo digamos que son óptimos. Pero alto, lo primero es lo primero para esta nota. Los calados máximos con que cuenta actualmente el puerto de Buenos Aires son 10 metros.



Nosotros tenemos en el canal de entrada al puerto 12.60 metros. Frente al nuevo muelle de TCP hay 13 metros, a su costado el viejo muelle 10.30 metros. Frente a los muelles de la Dársena I hay 10.30. En los muelles 8,9 y 10 tenemos 10.30, frente a los nuevos muelles C y D tenemos 13.30 metros. La Terminal TGM tiene 12 metros y puede rápidamente ir a los 13 metros.

Atención.

Queda claro que los calados del puerto de Montevideo ya reúnen características notoriamente competitivas con Buenos Aires.



Ellos están en los 10.30 metros y podrían ir según comentarios emanados de fuentes técnicas a los 11 metros como máximo en un marco de costosos dragados.. Montevideo es un puerto de mas de 13.30 metros.



Nuestro canal de entrada al puerto tiene una extensión de 45 kilómetros y el de Buenos Aires 243 kilómetros. Hay diferencia de costos de Práctico y remolcador. Como dijo el Ing. Diaz en una reunión “ los demás también juegan” sí señor juegan, pues veremos con que desembarcan los de enfrente que sea mejor que lo nuestro.

¡Alto!

Pero por el momento los calados y los grandes barcos no participan en ningún combate de competencia.



¿Y saben por qué? Porque en la actualidad los grandes barcos portacontenedores están entrando en el puerto de Montevideo desde Brasil con 7 y 8 metros de calado, vienen casi vacíos, no hay cargas, hay crisis económica en la región.



Y esta situación continuara siendo así hasta que la región se recupere económicamente. Sobre todo Argentina y Brasil dos grandes potencias económicas. También en su momento vamos a tener el concurso de las cargas de Paraguay y de Bolivia.



Repetimos los barcos portacontenedores de siempre están llegando a Montevideo con un calado de 7 y 8 metros, casi sin contenedores en cubierta. Cuando Argentina llegue a niveles de comercio exterior exitosos va a necesitar de Montevideo y ahí estaremos nosotros para apoyarlos con nuestro puerto.