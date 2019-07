La calma financiera ayuda a reactivar la economía argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La sostenida calma financiera registrada en Argentina desde fines de abril empieza a tener efectos sobre la economía real. Luego de un primer trimestre con derrumbe interanual del Producto Interno Bruto (PIB), fuerte suba de la inflación y alza de la tasa de desocupación, algunos datos comenzaron a mostrar un cambio de tendencia.

Con una cosecha récord de granos en torno a las 145 millones de toneladas -un 33% más que en la campaña anterior-, el sector agropecuario viene empujando hacia arriba a la economía desde abril. De hecho, el Índice General de Actividad (IGA) elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres (OJF), un dato que anticipa en forma ajustada las cifras que luego emite el estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), exhibió en abril una expansión del 1,2% con respecto al mes anterior. Se trata de la mayor alza intermensual desde marzo de 2017.

“El campo seguirá empujando a la actividad económica y ya comenzarán a registrarse crecimientos interanuales del PIB a partir de mayo. La cuestión clave es si en el tercer trimestre, cuando el efecto del agro empiece a ceder, se empezará a recuperar el consumo. Es un factor central si se tiene en cuenta que el 70% de la producción industrial en Argentina tiene como destino al mercado interno”, dijo el economista Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de la consultora OJF, en Buenos Aires.

Con una inflación que en mayo trepó al 57,3% interanual, el poder de compra de los asalariados formales se desplomó más del 10% en los últimos 12 meses. La expectativa del gobierno es que esa tendencia empiece a revertirse a partir de la desaceleración de la inflación. Luego del 4,7% mensual registrado en marzo, los índices de inflación cayeron a 3,4% en abril y 3,1% en mayo. Para junio, el consenso de las estimaciones prevé un 2,7%.

“Luego de que el Banco Central anunciara que podía vender reservas dentro de la zona de no intervención cambiaria, las presiones en este frente se desinflaron significativamente y el peso (argentino) incluso se apreció en términos nominales. En respuesta, uno de los principales motores inflacionarios se apagó. Si a esto le sumamos que las correcciones tarifarias se concentraron al principio del año, el alza de precios se atenuaría en la segunda mitad del 2019. Dado que las paritarias se firmaron proyectando un escenario de aceleración inflacionaria, el poder adquisitivo de los trabajadores formales se recuperaría levemente en los meses pre-electorales”, señaló un informe de la consultora Ecolatina.

Consumo electoral

Con buena parte de su suerte electoral en las primarias del 11 de agosto y en las generales del 27 de octubre atada a que la tenue recuperación de la economía llegue efectivamente a los bolsillos de la población, el gobierno de Mauricio Macri ha venido lanzando en los últimos dos meses una batería de medidas para impulsar el consumo, más allá de la entrada en vigencia de las actualizaciones salariales.

Por un lado, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), otorgó desde mediados de abril unos 2,2 millones de créditos a tasas blandas a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Por el otro, lejos de las posturas ortodoxas de un sector del gobierno, la Casa Rosada puso en marcha un congelamiento de precios de productos de la canasta básica por seis meses y desempolvó el Plan Ahora 12, una iniciativa del kirchnerismo que implica un subsidio para comprar a plazo sin interés.

A eso se sumó en junio un plan que subsidia las ventas de automóviles 0 kilómetro ante el desplome del 58,9% interanual de las ventas a concesionarios registradas en el período enero-mayo. Los descuentos llegan a 50.000 pesos argentinos (unos US$ 1.100) para vehículos cuyo precio de venta sea inferior a los 750.000 pesos argentinos (unos US$ 17.000), mientras que para los de gama más alta el descuento alcanza a los 90.000 pesos argentinos (unos US$ 2.000).

Esas iniciativas sumadas al freno del dólar -desde el 26 de abril la cotización cayó un 8,2%- ya exhiben efectos políticos. Aunque desde niveles muy bajos, la imagen positiva del gobierno y la intención de voto de Macri muestran una sostenida recuperación en los últimos dos meses.

En tanto, el Índice de Confianza en el Gobierno, que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, saltó en junio 15% respecto al mes previo, la variación intermensual positiva más alta desde el comienzo del gobierno de Macri. Aún así, el índice sigue 9% por debajo del nivel registrado en junio de 2018.

Entre los analistas hay coincidencia que la paz cambiaria y, en consecuencia, el “veranito” en el consumo podrá mantenerse al menos hasta fines de este mes.

“A partir de entonces, el mercado se pondrá más picante porque se juntan dos factores: menores liquidaciones de dólares por parte del agro y la proximidad de las elecciones primarias. Un resultado favorable para el gobierno consolidaría la calma, pero una desventaja amplia con respecto a la fórmula kirchnerista reduciría las probabilidades de triunfo en una eventual segunda vuelta y eso podría impulsar nuevas tensiones cambiarias. La incipiente recuperación estará supeditada en los próximos meses a la evolución del escenario político”, señaló Spotorno.

PIB caería 1,4% en promedio

El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina caería un 1,4% en el promedio de 2019, desde una estimación previa negativa del 1,5%, reveló ayer el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el banco central (BCRA). Añadió que las estimaciones elevaron el crecimiento previsto para el PIB de 2020 a 2,2%, desde el 2,0% previo, en tanto que sostuvieron la expectativa de expansión para 2021 en 2,5%. Por su parte, la inflación estimada de Argentina será de un 40,0% en 2019, frente a una proyección previa de 40,3%, y alcanzará al 30% en los próximos 12 meses. El informe reúne los resultados de 54 participantes.