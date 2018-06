Calor, fútbol y muchos hinchas: el combo que está dejando sin cerveza a Moscú

La capital rusa se ha visto transformada por la Copa del Mundo. Los hinchas inundan los bares y restaurantes alrededor del Kremlin y la Plaza Roja, alentando a sus selecciones y bebiendo cerveza.



"No pensamos que únicamente querrían cerveza", reconoció un camarero de un exclusivo restaurante del centro de Moscú, que pidió no ser identificado por temor a asustar a futuros clientes.



El mesero dijo que su local se quedó sin cerveza la noche del lunes y que las entregas tardan más de lo normal, al menos 24 horas, porque las existencias de los proveedores también están bajando.



"Realmente hay mucha gente en Moscú (...) y todos beben", dijo. "Hace calor y es fútbol".



Las ventas de cerveza en Rusia han caído cerca de un tercio en la última década debido al aumento de los aranceles y a reglas más estrictas sobre ventas y publicidad. Además, las cerveceras no esperaban una gran reversión de la tendencia este año.



Dmitry, un barman en el vanguardista bar Gogol, dijo que los visitantes consumieron 800 litros de cerveza en tres días, agotando primero las marcas más baratas.



"El sol les da sed", comentó. "En ruso, decimos '¡hasta el fondo!' Me gusta que estos muchachos estén abrazando nuestra cultura".



[EN BASE A REUTERS]