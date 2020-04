Cambadu acusa a grandes cadenas de abastecerse en forma "sobredimensionada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) emitió este miércoles un comunicado apuntando contra las cadenas de supermercados, en una coyuntura delicada ante la caída de actividad por el avance del coronavirus en Uruguay.

El texto, que publicó Cambadu en su cuenta de Twitter, señala que "a diferencia de lo que se le pide los consumidores, de no sobrestockearse, no comprar más de determinada cantidad de los mismos artículos, esta no ha sido el comportamiento que han adoptado las grandes cadenas. abasteciéndose en forma sobredimensionada, de manera tal que ni sus propios depósitos son suficientes, al punto tal que camiones parados ofician de depósitos".

Cambadu agrega que esta situación "ha hecho que importadores, fabricantes, proveedores en general, hayan visto su capacidad de producción, envasado y distribución, tremendamente superada". En tanto, señalan que estos "sabían y saben que estaban derivando cantidades claramente superiores a lo habitual, hacia un canal", en referencia a las grandes cadenas de supermercados.

COMUNICADO: El comercio de cercanía y el abastecimiento en tiempos de Covid 19 pic.twitter.com/545clQarjk — CAMBADU (@cambadu) April 1, 2020

Frente a esta situación, la gremial sostiene que "faltan" algunos productos en sus comercios asociados, por la entrega de productos "hacia 3 o 4 grandes empresas del supermercadismo".

Además de la cuestión meramente comercial, Cambadu señala que dicha concentración que entiende sucede actualmente, genera "mayores aglomeraciones en pocos puntos de venta y mayores traslados de la población", todo esto "en contra de las medidas de prevención que hoy se deben tener para disminuir al máximo la difusión de un virus que vino y no sabemos cuándo se irá". En tanto, buscan que hayan "puntos de venta abastecidos y cercanos":

Por estos motivos, Cambadu convoca a proveedores, autoridades y comercios de la alimentación en general, "a una actitud responsable y a priorizar el suministro de mercadería hacia el comercio de cercanía".