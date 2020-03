Cambadu calificó de “positiva” la caída de la venta de Grupo Disco a Tienda Inglesa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pese a la caída de la venta de Grupo Disco al fondo de inversión estadounidense Goldman Sachs, principal accionista de Tienda Inglesa -como adelantó ayer El País-, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (CPDC) del Ministerio de Economía y Finanzas se expidió ayer sobre las denuncias realizadas por un posible monopolio si se hubiera concretado el negocio.

La presidenta de la comisión, Luciana Macedo dijo a El País que la resolución fue emitida a última hora de la tarde, pero para divulgarla resta notificar a las partes. La cadena Tienda Inglesa fue la que notificó a la CPDC de que el negocio no se concretaría.



Una fuente vinculada a las negociaciones, había dicho a El País que las conversaciones tenían lugar en el exterior y que “se dieron formalmente por terminadas la pasada semana”. El informante indicó que durante el proceso de due diligence (auditoría previo a la compra) se dieron “algunos temas que no pudieron ser salvados” y Almacenes Éxito (grupo colombiano que es el principal accionista de Grupo Disco) “decidió retirarse de las negociaciones”.



Ayer una fuente vinculada a la negociación dijo a El País que uno de esos temas es que la venta “implicaba una valuación de los activos de Almacenes Éxito en Uruguay de 15 veces su Ebitda cuando actualmente los activos globales de Almacenes Éxito están cotizando a una valuación de cuatro veces” ese indicador. El Ebitda (ganancias antes del pago de intereses, de impuestos, depreciaciones y amortizaciones, según sus siglas en inglés) es un indicador contable que permite ver el resultado operativo, es decir el que es puro del negocio.

Las otras razones ya adelantadas ayer por El País refieren al “cambio de condiciones globales” por la pandemia generada por el coronavirus y el brusco salto del dólar en Uruguay.



Las fuentes indicaron que la compra hubiera supuesto una inversión directa de US$ 700 millones y otros US$ 300 millones en proyectos vinculados que habrían generado unos 2.000 puestos de trabajo directos. Las negociaciones para la venta de Grupo Disco (Disco, Devoto y Geant) se habían iniciado en el marco de una reestructuración mundial del grupo francés Casino, del cual Almacenes Éxito (grupo colombiano y principal accionista de Grupo Disco) es una filial.

Según fuentes al tanto de las negociaciones, en enero el grupo De Narváez (liderado por el empresario argentino Francisco De Narváez y propietario en Uruguay de TaTa, Woow! y BAS) había presentado una oferta por grupo Disco pero fue descartada. TaTa fue una de las que presentó una denuncia por posible monopolio ante la CPDC.



Respecto al fin de la negociación entre Goldman Sachs y Disco, otras fuentes del mercado habían indicado a El País que las denuncias presentadas ante la CPDC también influyeron.

La gremial que agrupa a almaceneros y baristas, Cambadu, fue una (junto a otras gremiales) que denunció la posible operación ante la CPDC. Ayer, manifestó su conformidad con la frustración del negocio.



“Buscamos la manera de intentar detener esa fusión, no sé cuál terminó siendo el motivo (de la caída) pero se dio y creo que es positivo para el mercado uruguayo”, dijo a El País el presidente de Cambadu, Antonio Ameijenda.



“En este país el boca a boca tiene mucho que ver. Creo que la caída (de la venta) se dio por un cúmulo de cosas. En un país pequeño como este es muy importante que la población esté conforme cuando se realiza una fusión, que todo el mundo piense que va a ser para mejor y en este caso no lo veíamos. Nadie quiere instalarse en un lugar donde no es bien recibido”, indicó Ameijenda.