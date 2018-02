Cambian tarifas en el Aeropuerto de Carrasco

También con este cambio se ajusta el "canon mínimo" que paga cada año la compañía al Estado.

El documento detalla que en septiembre pasado Puerta del Sur solicitó la actualización del IG a la Unidad de Control de Gestión Integral de Aeropuertos y Concesiones Aeroportuarias, que depende del Ministerio del Interior. Por la normativa vigente, el Poder Ejecutivo puede realizar una modificación al año de dicho valor.

El nuevo IG quedó establecido en 1,03487 (mismo valor al solicitado por Puerta del Sur) lo que determina nuevos precios de varios servicios internos de la terminal que "entrarán en vigencia a partir de la fecha del decreto (5 de febrero)".

Por aterrizaje, se deberá pagar desde US$ 54,66 para un avión de hasta 10 toneladas, hasta US$ 1.002,05 por uno mayor de 170 toneladas. Mientras que el precio del servicio de embarque —tasa incluida en el costo final del pasaje— pasará a ser US$ 21 para los puentes aéreos, al tiempo que para los vuelos internacionales el "nuevo valor se aplicará en dos etapas": será US$ 45 y desde el 1° de julio subirá a US$ 46.

También se modifican los precios de la carga de mercadería, el traslado y almacenamiento de contenedores, y la prestación de servicios en tierra a aeronaves. El canon anual que debe pagar Puerta del Sur elevó su monto mínimo a US$ 4.554.758.