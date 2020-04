El cambio constante como una clave para la cultura organizacional que se viene

André Faleiros, líder de reclutamiento de la empresa de entretenimiento Cirque du Soleil, brindó una conferencia virtual donde disertó sobre la cultura organizacional en estos tiempos. El evento lo llevó a cabo Big Bienestar y Pro universitarios, y reunió a más de 200 referentes de Recursos Humanos de nuestro país.

Desde la visión del especialista, desaparecerá la Gestión del cambio organizacional (en inglés, Change Management) y después llegará una era que denomina Gestionando el cambio (en inglés, Managing the Change). En esta nueva etapa la variación será constante y, por lo tanto, es vital que en una compañía todos la asuman como una nueva forma de vida y de trabajo.



El speaker señaló que “desde hace algunos años se cuestionan los métodos utilizados para la gestión del cambio”. Además, según comentó, la encuesta de Leadership AQ registró las razones por las que directores ejecutivos perdieron su puesto. Del total, un 31% fue por una gestión insatisfactoria de las transformaciones y un 23% por negar la realidad. “Esto confirma que se trata de un punto de inflexión en la gestión organizacional y que aún no estamos entrenados para ello, ni en los más altos niveles”, agregó.



Faleiros presenta al cambio como algo que perdura en el tiempo. No solo es una estrategia, sino que es una nueva dinámica de acción. “Se trata de gestionar el cambio de manera constante, de vivirlo todos los días. Entonces, este se convierte en una competencia clave para todos los colaboradores de la organización”.



En las empresas donde no hay una dinámica de cambio, cuando se aproximan a los momentos de transformación se genera una gran demanda de energía, comienza la tensión y, por lo general, ocurre una baja en la productividad.

Sin embargo, si se está en una continua modificación y se habitúa a los colaboradores a dicha cultura y forma de trabajar, se evita la resistencia y no se sufren otras consecuencias. Tener una actitud como la descripta es mejor porque las compañías no deben adaptarse a las variaciones que impulsa el contexto, ya sean internas o externas.



Faleiros explicó: “A veces es necesario impulsar cambios, solo como ejercicio para estimular la resiliencia y la creatividad de los equipos. Para ello es importante utilizar una metodología que nos permita pensar fuera de la caja, incluso tomando como referencia otros sectores o industrias. A la hora de diseñar los procesos de reclutamiento, podemos inspirarnos en metodologías utilizadas en cadenas de abastecimiento, que aplican conceptos similares en otra área”.



Gestionar el talento.

El mundo del trabajo no está en un ciclo anual, está en un ciclo más rápido. Realizar una evaluación de desempeño cada doce meses ya no tiene ningún sentido. Se debe cambiar el foco de los diálogos sobre el desempeño del tiempo ya transcurrido para poner énfasis en el futuro; pasar de feedback a feedforward, explicó el experto.



"En Cirque du Soleil desde hace cuatro años se implementó un ‘dialogo de talento’. Cada tres meses el gerente y el colaborador conversan sobre sus intenciones para el futuro, repasan cuáles fueron los hits o logros de los últimos tres meses, analizan los momentos más difíciles y cómo están las relaciones dentro del equipo. Con esta información, definen los medios, instrumentos y conocimientos que se necesitan para alcanzar los objetivos planteados en los próximos 100 días. No se habla de lo que se hizo sino de lo que vamos a hacer y, en este marco, es posible utilizar ejemplos del pasado”, señaló Faleiros.