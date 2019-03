Un “cambio cultural” en las empresas: el e-commerce

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El actual momento de desaceleración económica, menor consumo y dificultades para algunas empresas, coincide con una etapa crucial para el mundo de los negocios como es la adaptación a la era tecnológica. Entonces muchas firmas pequeñas, especialmente del rubro comercial y de servicios, se ven ante el desafío de innovar sus formas o esperar un futuro oscuro.

“Nuestro principal desafío es sumar el e-commerce. Ese nuevo canal de distribución es imperioso para las empresas, deben formar parte porque el mundo va por ahí”, dijo a El País la coordinadora del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), Ana Laura Fernández. Sostuvo que hay muchas empresas aún “rezagadas” en este proceso, que entiende debe ser apoyado desde el Estado y las gremiales.



En una línea similar, la presidenta de la Asociación Nacional de Micros y Pequeños Empresarios (Anmype), Alejandra Fernández, expresó que “está constando bastante” la reconversión hacia el comercio electrónico, con excepción de “los emprendimientos más jóvenes que ya han nacido con la tecnología introducida en su ser”.



La titular de Anmype señaló que esa falencia puede deberse a que “el pequeño empresario tiene que desdoblarse en muchos papeles dentro de su empresa, para lo que necesita sí o sí una capacitación específica”, y por temas generacionales muchos no tienen los conocimientos para encarar una transformación del negocio con foco en las nuevas tecnologías.



Para el vicepresidente de la Cámara de la Economía Digital (CEDU), Marcelo Montado, buena parte de las firmas locales “no han iniciado un proceso consciente” de apuesta por el canal digital, y no interpretan que ocurre “un cambio profundo en la forma de comercializar” productos y servicios.



Aunque reconoce que muchas firmas tienen un canal de atención digital hace tiempo, Montado expresó que esto suele limitarse “a un grupo de dos o tres empleados que lo atienden como una cosa aislada y el resto de la organización no está culturizándose de ese cambio”.



“Mientras en otros países ya se habla del concepto de omnicanalidad (de las ventas), de que yo compro y no importa por qué vía lo hago, si es por teléfono, por la web o físicamente, porque se busca que sea una única experiencia el proceso de compra; aquí hay un rezago importante y cosas no resueltas como la comisión de un vendedor si vende físicamente o online, o qué pasa cuando alguien compró online pero viene al local a cambiarlo”, ejemplificó el referente del sector digital.



Además, sostuvo que este proceso empresarial implica “una transformación mental y cultural muy fuerte”, porque los clientes “sin importar por dónde compren exigen eficiencia”.



Esto Montado lo asocia a que “las nuevas generaciones ya vienen con otro chip” y están “cada vez menos dispuestas a perdonar el error online, porque ya vivieron la experiencia de comprar en Amazon”, la empresa líder del comercio electrónico a nivel mundial.



En Uruguay el comercio online crece cada año un 60% según dijo a El Observador el presidente del E-commerce Institute, Marcos Pueyrredón, y el año pasado se realizaron más de 1.000 compras al día en el exterior vía Internet. Asimismo, la CEDU constató al analizar la última edición del Ciberlunes (campaña de descuentos para compras online) que aumentó la presencia de usuarios mayores de 65 años, ampliándose así el público objetivo.



Fernández de la CNCS defiende la expertise de los empresarios de cada rubro, que debe explotarse por la nueva vía digital. “Cambia la forma de vender, pero por ejemplo las agencias de viaje no desaparecen, dan el servicio y atienden la misma necesidad pero de una nueva forma”, añadió.



El sector de viajes es precisamente de los que más rápido ha mutado hacia la atención online, y aunque muchas empresas tradicionales se han adaptado, tal como dice Montado cambió el “podio de ganadores” con la incursión de marcas como Despegar.com o TocToc Viajes.



El vicepresidente de la CEDU advirtió que las empresas más grandes en la actualidad pueden ser “las que tienen más riesgo de no estar entre los nuevos ganadores a futuro, porque se resisten al cambio al ser grandes líderes a nivel del comercio físico y les cuesta visualizar que la transformación que ocurre los puede golpear”.



En tanto, el experto apuntó que la era digital es “una oportunidad” para que empresas del interior se expandan territorialmente y logren por ejemplo pisar fuerte en Montevideo con sus productos.

La compra de WoOW: “decisión estratégica”

Francisco De Narváez. Foto: Leonardo Mainé.

A fines de 2018 se conoció que el grupo Ta-Ta -del empresario argentino Francisco De Narváez, que cuenta con la cadena de supermercado, Multiahorro Hogar (electrodomésticos), BAS (ropa) y la cadena de farmacias San Roque- adquirió la plataforma de comercio electrónico uruguaya WoOW, de las pioneras en el rubro del e-commerce local. La firma fundada en 2010 se especializada en la venta de viajes, productos y experiencias, tiene más de 280.000 clientes, 400.000 transacciones al año y ventas brutas superiores a US$ 24 millones.



Esta compraventa fue mencionada por Marcelo Montado, vicepresidente de la Cámara de la Economía Digital (CEDU), como una “decisión estratégica” del grupo Ta-Ta “para aprender acerca del negocio online”. Lo comparó con lo hecho por la marca internacional de tiendas comerciales Walmart, que también “compró empresas exitosas del mundo online para entender cómo funcionan”. Pero el experto se mostró sorprendidos que al hablar con empresarios del rubro retail no notaran lo relevante de la transacción, lo que atribuyó a que “estamos en medio de una transformación que se produce a una velocidad muy grande y a veces nos cuesta asimilarla”.



La intención expresada por Montado de adquirir el know-how del nuevo mundo digital fue reconocida por el CEO de Ta-Ta, Christopher Jones. Tras concretar la compra de WoOW, dijo a El País que “todas las marcas (del grupo) se complementan entre ellas, siempre buscando sinergias, pero sobre todo lo que estamos aprovechando es ir hacia la omnicanalidad” para comercializar los productos.