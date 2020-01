Cambios en los billetes argentinos: se van los animales y vuelven los próceres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Argentina todo indica que la polémica por las figuras impresas en los billetes abrirá pronto un nuevo capítulo. El presidente del Banco Central del país, Miguel Pesce, confirmó el martes que en seis meses habrá "una nueva familia de billetes" en los que aparecerán "personas que se identifiquen con los valores sociales", anticipando el regreso de los próceres a la moneda nacional.

En declaraciones a radio Metro, el presidente del BCRA confirmó así que el yaguareté, la ballena franca austral, el guanaco, la taruca, el hornero y el cóndor andino establecidos a mediados de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, dejarán de ser impresos en los billetes de curso legal.

"En seis meses tendremos definidos quiénes estarán en los nuevos billetes. Esto va a llevar un tiempo. Tenemos billetes de todas las denominaciones por lo que será un proceso lento", anticipó Pesce, y agregó que el objetivo es que "se vayan los animales para que los billetes tengan valores sociales y sean personas que se identifiquen con los valores sociales" del país.

Respecto de cuáles serán las personalidades reflejadas en los billetes, Pesce dijo que "algunos próceres ya pasaron a ser monedas" y anticipó que "posiblemente (Manuel) Belgrano y (José de) San Martín estén en los nuevos billetes". A su vez, confirmó que implementarán un circulante de mayor denominación.



Ya en noviembre el entonces presidente electo Alberto Fernández había dicho que le gustaría restablecer la figura de próceres o personalidades importantes del país.

Consultado sobre si incorporaría a Jorge Luis Borges, Antonio Berni o Alejandra Pizarnik en un billete de 100 pesos argentinos, Fernández dijo: "Sí, ¿por qué no? Lo que no pondría es una ballena. Ellos son hacedores de nuestra cultura, hacedores de lo que somos. Quién puede negar lo que es Borges, Cortázar, Sábato".



Según una estimación hecha por La Nación en base a datos que difunde el Banco Central de Argentina sobre la cantidad de dinero circulante y cálculos privados, el reemplazo de todo el circulante impreso costaría más 6063 millones de pesos argentinos aproximadamente. El número incluye el recambio de los billetes de 200, 500 y 1000 pesos argentinos. Deja afuera a los de 20, 50 y 100 pesos argentinos (sus series incluyen tanto imágenes de próceres como de animales y las cantidades no están discriminadas en las estadísticas públicas).

La historia de los animales en los billetes.

En enero de 2016, a pocas semanas de que hubiera asumido una nueva conducción en el Banco Central, la entidad monetaria confirmó que a mediados de ese año emitiría billetes de 200 y 500 pesos argentinos y que cambiaría el motivo en los papeles: de próceres e imágenes patrióticas a animales.



La serie se llamó "Animales autóctonos de la Argentina" y tuvo como protagonista a la figura de un animal perteneciente a cada región del país en su hábitat natural. Para el billete de 20 pesos argentinos, se imprimió el motivo del guanaco; para el de 50 pesos argentinos, el del cóndor; para el de 100 pesos argentinos, el de la taruca; para el de 200 pesos argentinos, la ballena franca austral; para el de 500 pesos argentinos, el yaguareté y para el de 1000 pesos argentinos, el hornero.



El director del Banco Central en ese entonces, Federico Sturzenegger, explicó que el cambio se realizó para honrar a las diferentes especies representativas de cada región argentina. El diseño suscitó algunas burlas en redes sociales y también varios comentarios a favor.



Argentina no es el único país que tiene animales en sus billetes. En Brasil, los reales tienen una escultura en el frente y un animal en peligro de extinción en el reverso. Por ejemplo, en el reverso del billete de 2 reales hay una la tortuga marina. El rand sudafricano está ilustrado con animales como el rinoceronte (billete de 10), elefante (de 20), león (de 50) y un guepardo (de 200). El billete de 10 también está ilustrado con Nelson Mandela.



También Nueva Zelanda, Filipinas, Congo, Mongolia, Indonesia y Bielorrusia tienen estos motivos en sus papeles.