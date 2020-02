Cambios en la cúpula de Mercado Libre: Galperin deja el puesto de presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, dejó oficialmente su cargo como presidente del directorio de la compañía. Así lo confirmó la empresa, a través de un acta que fue publicada en el Boletín Oficial.

Mercado Libre es la empresa de mayor valuación de la argentina, con una capitalización bursátil que supera los US$ 38.586 millones. Fuentes de la compañía indicaron que la renuncia de Galperin al puesto de presidente no afectará la operación de la firma. "Es un cambio de directorio", indicaron.



Si bien el empresario deja su cargo al frente del directorio de la filial argentina de la compañía, mantendrá su función de liderazgo ejecutivo. Conservará el rol de CEO desde el cual supervisa todas las operaciones y unidades de negocio de Mercado Libre en el país y el exterior. "Es un cambio formal que no altera sus funciones", explicaron desde la empresa.



Además de Galperin, el comunicado de la empresa confirma la renuncia al puesto de vicepresidente de Pedro Arnt, actual CFO de la empresa. Él también mantendrá su rol como máximo responsable financiero y gerente titular de la compañía.



"Por Acta de Reunión de Socios del 04.02.2020, se resolvió aprobar la renuncia del Sr. Marcos E. Galperin como gerente titular y Presidente y del Sr. Pedro Dornelles Arnt a su cargo como Vicepresidente", afirma la nota.



La nota confirma los reemplazos en las dos sillas al frente del directorio. Como nuevo presidente fue designado Stelleo Passos Tolda, quien se desempeñaba como COO de la empresa y maneja todo el negocio de Mercado Libre en Brasil. Es un puesto clave: en el cuatro trimestre de 2019, este país representó el 63% de la facturación de la empresa. Fueron US$ 463,8 millones, sobre un total de US$ 731,1 millones.



En tanto, el puesto de vicepresidente será ocupado a partir de ahora por Osvaldo Giménez, vicepresidente ejecutivo de Mercado Pago, la unidad de negocios financieros y transacciones de pago de la empresa, que tiene 320,6 millones de usuarios registrados en la región.

Galperin y su vínculo con Uruguay.

Con 28 años y tras experiencias laborales en la petrolera YPF y una pasantía en el banco de inversiones JP Morgan, Galperín fundó Mercado Libre en 1999. Tres años después, en una decisión por “razones familiares”, el empresario se vino a vivir con su pareja y su hijo a Uruguay, donde ya estaban sus padres y un hermano. “Nos sentimos muy a gusto, es una ciudad que tiene un tamaño que me hace sentir muy cómodo y a la vez tiene muy buena conexión con el mundo. Es como vivir en el interior de Argentina”, relató hace unos años en una nota con En Perspectiva.



Se terminó quedando 14 años en el país y en 2011, ya siendo un empresario exitoso, realizó un hilo en Twitter resaltando las bondades de Uruguay. Desde “el orgullo” que sienten los habitantes, a la separación “real” de Iglesia y Estado, pasando por el “respeto a los derechos”, políticos que “ponen primero al país”, seguridad jurídica e inexistencia de odio entre clases sociales, fueron algunos de los elogios.



La naturaleza emprendedora y la pasión por Uruguay son heredadas: su padre y su abuelo materno eran socios en Sadesa, una curtiembre que se extendió hasta comprar Paycueros en Paysandú. “Somos cinco hermanos varones, tres trabajaron toda la vida en la curtiembre, y los otros dos casi nunca”, recordó en 2017 para un libro de Armando Olveira Ramos.