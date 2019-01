Cambios financieros que rigen desde 2019

A diferencia de otros años, donde se comenzaba con varios cambios a nivel impositivo, en 2019 son mínimas las modificaciones a nivel financiero y tributario. El abogado del estudio Bergstein, Guzmán Ramírez, repasó en diálogo con El País cuáles son y qué implican.

Por un lado, un artículo de la última Rendición de Cuentas estableció que los trabajadores de las zonas francas comenzarán a pagar IVA por las compras que realicen a comercios ubicados fuera de los territorios libres de impuestos.

“Hasta ahora, cuando un trabajador de una zona franca realizaba -por ejemplo- un pedido de comida a una rotisería localizada fuera de dicha zona franca, no pagaba IVA; además, la rotisería recuperaba el IVA compras asociado a dicho pedido. Pero a partir de 2019 al entrar en vigor el artículo 324 de la ley de Rendición de Cuentas, dicha compra no estará más exonerada; y la rotisería en el caso del ejemplo tampoco podrá recuperar el IVA compras”, explicó Ramírez.



Además, repasó que esa disposición “también perjudicará a las cantinas que funcionan dentro de las propias zonas francas”, que si bien seguirán vendiendo sin IVA, las compras de alimentos que realicen (para consumo de los trabajadores de las zonas francas) estarán gravadas”. Es decir que dichas cantinas no tendrán la posibilidad de deducir el IVA compras facturado por sus proveedores, siendo un costo para ellas.



El otro cambio no corresponde a impuestos sino a la información sobre las cuentas bancarias que las entidades financieras están obligadas a reportar a la Dirección General Impositiva (DGI). Según detalló Ramírez, en este nivel habrá tres variaciones relevantes.



Hasta 2018, los bancos uruguayos solo reportaron al fisco la información de cuentas de empresas residentes en Uruguay que superaban los US$ 50.000. Desde 2019 deberán reportarán todas aquellas que superen los US$ 20.000. “Para las empresas uruguayas el umbral bajará considerablemente, incrementándose en consecuencia la cantidad de cuentas bancarias que serán reportadas a la DGI”, dijo el abogado de Bergstein.



La misma variación del umbral de reporte rige para las empresas extranjeras que sean titulares de cuentas bancarias en Uruguay abiertas antes de 2017.



Otra modificación es que hasta el año pasado la DGI no recibió información de las cuentas a nombre de empresas o personas uruguayas en bancos suizos. “Uruguay y Suiza habían llegado a un acuerdo entre ellos de comenzar a implementar el intercambio automático recién en 2019. La importancia de esto es que Suiza representa en términos cuantitativos, el segundo mayor destino de los ahorros de los uruguayos en el exterior”, explicó Ramírez.

El tercer aspecto destacado por el experto fue que “en 2019 aumentará considerablemente la cantidad de cuentas bancarias que la DGI reportará a los fiscos extranjeros”. Es que en 2018 la DGI solamente reportó a sus pares del exterior la información de cuentas abiertas en Uruguay por extranjeros que superaban US$ 1 millón, pero este año “comenzará a reportar todas las cuentas pertenecientes a personas físicas residentes en el exterior, sin importar el monto del dinero depositado”.