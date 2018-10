Con cambios legales en jubilaciones por AFAP, ¿el BSE dejará de perder?

El 2018 llegó con cambios legales en el mercado de rentas vitalicias —las jubilaciones en base al dinero ahorrado en las AFAP que pagan las aseguradoras— buscando que se reduzcan las pérdidas por este negocio que sufría el Banco de Seguros del Estado (BSE), que posee el monopolio de hecho.

Si bien aún resultan insuficientes para eliminar el resultado en rojo en dicha área, las modificaciones implementadas "han mejorado" la situación y el BSE estima perderá este año la mitad que en 2017.

Al cumplirse 20 años de la implementación del régimen mixto de seguridad social en 2016, comenzaron a jubilarse la primera tanda masiva de trabajadores afiliados a las AFAP. Así ese año creció el pago de rentas vitalicias por parte del BSE y el negocio le originó pérdidas por US$ 40 millones —incluso un informe interno de ese entonces mostró que por cada $ 100 que recibía el organismo, debía pagar $ 107 a sus clientes—.

En 2017 el rojo dentro del segmento aumentó a US$ 65 millones, en línea con el crecimiento del número de jubilaciones por las AFAP.

Esto llevó a que el Poder Ejecutivo tomara cartas en el asunto e implementara una serie de cambios en la legislación que fija los criterios para el cálculo de las rentas vitalicias así como la creación de un nuevo instrumento financiero para reducir "el descalce de moneda" que sufren las arcas del BSE. Esto último porque paga pasividades que ajustan cada año por el Índice Medio de Salario Nominal (IMSN) y hasta julio no tenía instrumentos con los que asegurar dicha evolución.

El nuevo panorama "ha mejorado" la situación de la aseguradora estatal, aunque "no es suficiente" para eliminar las pérdidas por el pago de rentas vitalicias, dijo a El País el presidente del BSE, Mario Castro. "Se perderá probablemente la mitad" que en 2017, señaló.

En ese sentido, el jerarca destacó que el BSE se está "aproximando al calce de moneda", dado que invirtió en la nueva Unidad Previsional (UP), un instrumento que creó el gobierno y por el que empezó a emitir desde julio deuda indexada al IMSN. En tres licitaciones, ya fueron adjudicadas más de 2.000 millones de UP, que equivalen a valores de hoy a unos US$ 63,99 millones.

Sumado de esto, el Banco Central (BCU) —el regulador del mercado de seguros y de AFAP— resolvió a fines del año pasado modificar la forma de cálculo de las rentas vitalicias, pasando de parámetros fijos a nuevos criterios que serán actualizados periódicamente como las tablas de mortalidad (que pasarán a ser unisex) e incorporó el concepto de Renta Teórica Pura, que determina el margen que las aseguradoras pueden cargar por la administración del dinero y los riesgos derivados del contrato.

Castro destacó como positiva la primera medida, pero consideró "baja" la tasa máxima de 0,75% que se permite cargar a favor de las compañías de seguros al momento de calcular la pasividad.

Tiempo atrás, El País había dado cuenta que la misma visión que el presidente del BSE sobre la tasa por administración tenían las empresas privadas del sector. A su vez, esa era una de las razones por las que seguían sin volver al mercado de rentas vitalicias, cuando lograrlo fue uno de los objetivos que explicitó el BCU al impulsar la nueva normativa.

Compañías de seguros utilizan el "VAR" y otras tecnologías

Mientras el miércoles a la noche Nacional fue el primer equipo uruguayo en participar en un partido con videoarbitraje (VAR), varias compañías de seguros ya utilizan sistemas tecnológicos similares para "impartir justicia" por ejemplo ante un accidente de tránsito.



Una de estas experiencias fue expuesta ayer en la conferencia "Insurtech Uruguay" por el gerente comercial de Porto Seguro, Federico Moalli, quien contó sobre la "campaña de responsabilidad registrada" que impulsó la empresa, que brinda beneficios a los clientes que instalen una cámara de seguridad en su vehículo. "Premiamos la transparencia", señaló y explicó que ante un choque, si el cliente brinda la filmación como prueba y se detecta que no fue responsable del siniestro accede a una exoneración del 100% sobre el deducible —es 20% o 25% si el cliente es responsable—.

Var. Una de las novedades de las que más se habló en el mundial de Rusia. (AFP)

Moalli destacó que "esto es el VAR aplicado a los seguros", porque "en los accidentes se discute siempre quién tuvo la responsabilidad" —el 93% de los involucrados dicen haber cruzado con luz verde— y al ser difícil generalmente encontrar testigos presenciales, el juez se basa en presunciones, algo que cambiaría si existe una filmación. Recordó que el primer caso de un auto con cámara que grabó un accidente fue en 2014 un japonés que manejaba un BMW y "terminó ganando el juicio".

El sistema permite "evitar discusiones (luego de ocurrido un choque) y también ayudamos a la otra compañía de seguros", resaltó el gerente comercial de Porto. Agregó que si bien nació "como algo pequeño" el proyecto, "ha tomado dimensión" y son bastantes los clientes que optaron por instalar una cámara en su vehículo.

Otro que presentó un caso de aplicación de tecnología al sector de seguros fue Felipe Rodríguez, gerente de Suscripción y Siniestros de Sancor. "Si me despierto a las 4 de la mañana y quiero saber si mi hijo sigue usando el auto, ahora puedo saberlo. No solo eso, también a qué velocidad va", manifestó en referencia a una plataforma que desarrolló la aseguradora utilizando telemática —tecnología aplicada en autos— que a través de un dispositivo instalado en el coche mide diversas variables como distancia recorrida, hora y lugar, velocidad, aceleraciones bruscas y más. Se trata de cuantificar "todo aquello que separa a los buenos conductores de los malos", para llegar a un score que permita a la compañía de seguros "premiar" con un descuento en la cobertura a aquellos clientes con habilidades de manejo. Aclaró que a la empresa "no le interesan los datos particulares" del vehículo sino solo procesarlos, pero el cliente puede acceder "24 horas, siete días a la semana" a esa información.

El superintendente de Servicios Financieros del Banco Central, Juan Pedro Cantera, expuso luego de los ejecutivos de las aseguradoras y reconoció que a veces "dan un poco de miedo" los avances tecnológicos. Acerca de la irrupción de las fintech en distintos sectores que están bajo su control, reiteró la postura de que "a igual actividad y riesgo, igual regulación".