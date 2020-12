Los cambios en el mercado de combustibles: ¿tres años para que sea "barato"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Comisión de Expertos en el mercado de combustibles entregó un informe a los ministerios de Industria, Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) con propuestas de cambios. Entre los tres deberán analizar cuáles aplican y presentar un informe al Parlamento a fines de enero.

Se propone que haya previsibilidad, gradualidad y razonabilidad en las modificaciones.

Para eso diseñaron tres etapas donde se van dando los cambios en el mercado. En la última, se aplicaría un esquema de "libertad vigilada", donde el precio del combustible al público sería libre (solo estaría fijado en la planta de Ancap), pero la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) tendría potestad de fijar máximos en otras partes de la cadena si detectara abusos o distorsiones no deseadas.



Se propone un plazo máximo de tres años para que el precio de combustibles que entrega Ancap en la planta de distribución converja al de paridad de importación. Si el cambio se hiciera ya se le generaría a Ancap una pérdida de US$ 86 millones anuales.



Por otro lado, los expertos proponen eliminar la obligación de mezclar 5% de biodiesel en el gasoil o que se pueda importar el biodiesel. En cualquiera de los dos casos se requiere modificar la ley de Agrocombustibles.



También sugieren analizar cómo se financia el fideicomiso del boleto.



Los integrantes del comité señalaron que lograr bajar precios dependerá no solo de tener un mercado más competitivo, sino también de los precios del petróleo.