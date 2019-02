Cambios: MSC comenzó servicio Ipanema desde TCP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta es una noticia portuaria diferente, interesante y al menos nos complace informar de cambios portuarios que, por cierto, no dejan de sorprendernos. El pasado fin de enero, operó en Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo, el buque “MSC Giselle” inaugurando de ese modo la operativa en TCP del servicio Ipanema al Lejano Oriente, del grupo integrado por las empresas navieras MSC (5 buques), ONE (4 buques) y Hapag Lloyd (4 buques).



Este servicio era antes operado en los muelles públicos por Montecon, sin embargo, la gran eslora de los buques a ser utilizados por dichas empresas navieras fue una de las principales razones que llevaron al grupo a optar por TCP.



El portacontenedores MSC Giselle, buque de 9.400 TEUS de capacidad, 300 metros de eslora y 48.3 metros de manga, comenzó su operativa en TCP, según nos informaron, a las 07:30 con tres grúas pórtico ZPMC y terminó a las 16:20, totalizando 612 movimientos de contenedores y 36 movimientos de cajas de pinos y tapas de bodega alcanzándose en consecuencia una productividad de 73.4 movimientos por hora. Este servicio Ipanema, como los otros mencionados tienen por destino puertos de Asia. Este barco, y casi todos los de hoy día, se caracterizan por su sorprendente manga, cuya fila de contenedores llega a la 18 en este caso. TCP cuenta con grúas portainer capaces de alcanzar barcos aún más anchos, llegando a la fila 22.



Nosotros vemos en estas operaciones y decisiones como la precedente, resultados exitosos de gestión creativa privada competitiva, que en este sector tan particular, técnico y exigido, desarrollan sus actividades alrededor del globo gentes expertas que asumen permanentemente los intereses y responsabilidad de la carga.



Y esto lo saben bien los hombres de los puertos, los agentes de carga y los logísticos, seres especialmente dotados como ningún otro y vinculados a la proyección del país hacia afuera. Ellos son los que toman las decisiones de los barcos y de las cargas y nos aventajan en su visión de futuro. Nosotros construimos los puertos y asumimos los dragados y debemos acercarnos a la optimización de la productividad. La imagen muestra al barco containero MSC Giselle operando en dicha terminal.