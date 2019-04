¿Qué cambios piden a un régimen para beneficiar a las empresas más chicas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay una enorme concentración de las exportaciones de bienes. Esto está asociado a las dificultades que las micro y pequeñas empresas (Mypes) han tenido para desempeñar un rol más relevante”, dijo en noviembre el ministro de Economía, Danilo Astori, al anunciar un acuerdo para impulsar un régimen simplificado de exportación que reduzca los trámites y costos para las operaciones de Mypes inferiores a US$ 2.000.

Se trata de un proyecto acordado entre el gobierno, la Unión de Exportadores (UEU) y la Asociación de Despachantes de Aduana, que ahora está siendo analizado con urgencia -los legisladores se mostraron preocupados por votarlo antes de mayo- por el Parlamento.

En la Comisión de Hacienda del Senado, la Cámara de Industrias (CIU) planteó que el beneficio debería contemplar también a las empresas de mediano porte, porque si no sería muy limitado el número de firmas que abarcará.

También la gremial advirtió que la exoneración como está planteada en el proyecto, sería de US$ 7 en una exportación de US$ 2.000, aunque crecería a US$ 60 si se establece que los exportadores accedan al régimen de devolución de tributos, lo que reclama la CIU -“sería mucho más potente el beneficio”, dijo un directivo.

El presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la gremial, Washington Durán, dijo que la iniciativa es “un paso muy importante hacia la facilitación de negocios para empresas de menor tamaño” y viene “a llenar un vacío”, dado que ya existe un régimen simplificado para importaciones. Pero apuntó que “la principal debilidad” es no contemplar a las empresas medianas, que “constituyen un universo considerable y con gran potencial” exportador.

“Tendrá un alcance muy reducido (el beneficio) si se mantiene esta restricción”, subrayó.

Además, Durán sostuvo que limitar el beneficio a las Mypes puede llevar a “algún mal uso del régimen” simplificado. “El exportador no necesariamente es el productor del bien”, indicó y señaló que podría usarse una Mype para acceder al beneficio como “un intermediario” en la cadena de ventas por parte de un fabricante de mayor porte. “Podría producir una empresa mediana y exportar a través de una Mype”, dijo el directivo de la CIU, César Bourdiel.

También la delegación remarcó que hay “empresas de porte mediano que tienen la necesidad de un régimen simplificado y menos costo para pequeñas exportaciones”.

Bourdiel repasó los datos de declaraciones aduaneras (DUA) del año pasado y son 4.000 (de un total de 80.000) las DUA por menos de US$ 2.000 y corresponden a 750 empresas, que se beneficiarían del nuevo sistema, aunque Bourdiel estimó que muchas son de mediano porte y quedarán por fuera.

A su vez, Durán puso el foco en que para la definición de Mype se toma en cuenta el número de empleados y la facturación, por lo que “tal vez algunas empresas que comiencen a utilizar este régimen se pasarán de la franja (límite) rápidamente” quedando fuera de la categoría y perdiendo el beneficio. “Entonces, creamos un ré- gimen para promocionar las Mypes, pero cuando pegan el saltito se lo sacamos”, expresó el representante de la CIU.

Tras escuchar los planteos, el senador frenteamplista Rafael Michelini se mostró comprensivo y señaló que una opción sería aprobar el proyecto y “dentro de un año analizar cómo resultó el régimen”, para definir si se suma a las firmas de mediano porte o no.

Esa idea fue respaldada por una delegación de la UEU. La gerenta general, Teresa Aishemberg, dijo que la iniciativa “facilita que las pequeñas exportaciones no tengan un costo tan alto”, que ya recibieron “innumerables” consultas de interesados y que “la puesta en funcionamiento del régimen señalará qué se puede corregir”, no descartando sumar “en el mediano y largo plazo a empresas medianas y grandes”.