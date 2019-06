Cancelado puerto chino en Punta Yeguas, ahora habría otra opción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de varios meses de encendidas discusiones a nivel popular y aun disidencias desde las esferas oficiales, el esperanzado puerto pesquero chino a construirse en Puntas Yeguas, se hizo humo o para darle un acento optimista todo volvió a fojas cero pensando que aun este proyecto puede sobrevivir con éxito en nuevas negociaciones.



Fue un plan de puerto que desde el principio trascendió a la opinión publica con datos erróneos como 500 pesqueros chinos y naves entrando allí de 50 mil toneladas y toda una zona franca y que solo trabajarían dentro de área chinos.



Todo equivocado porque además la inversión total no superaba la inversión de 200 millones de dólares de los que gran parte se los llevaría la construcción de un muelle de 800 metros y la propia adquisición del predio de 30 hectáreas de tierra con su costa.

Es la propia empresa china inversora que no ve con optimismo el futuro de su emprendimiento en Montevideo por esta marcha atrás y nuevo cambio de predio sin concretar.



Pero para poner un poco de luz en medio de tantas confusiones y recuperar datos de cómo habría sido aquel puerto y el ensamblado y contenido de una nueva visión portuaria en otro rincón de nuestra bahía, si Rossi así lo decide, hablamos con Julio López, gerente de la empresa china Shandong Baoma Fishery Group.



Esta empresa en su momento había adquirido y presentado el manido proyecto de puerto pesquero en el área próxima a Pajas Blancas. Aquí habían adquirido de propietario privado un predio de 30 hectáreas para desarrollar su emprendimiento.



Pero López, con expresión firme como queriendo poner fin al tema dice: “Mire, no pierda tiempo, el proyecto que teníamos en Punta Yeguas no se va a realizar porque esa área la declaró el Municipio de Montevideo zona rural natural (algo así como territorio protegido con el fin de mantener la biodiversidad,etc.) y por lo tanto no apta para puertos.



El Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos ofreció en sustitución otro predio pero en Puntas de Sayago aunque sin especificar la extensión del área, ni en qué lugar preciso se ubicaría, cuánto frente de costa y otros datos valiosos. Ha sido hasta ahora un ofrecimiento sin formalizar, y sin mayores ni menores datos, de hecho no tenemos nada en absoluto. Así que de aquel primitivo proyecto no tenemos nada, no existe, de hecho no tenemos nada”.

Proyecto.

Bien, de acuerdo, no hablemos del anterior proyecto. Le proponemos a López esbozar en líneas generales cómo seria un nuevo proyecto si el anterior caducó a lo que nuestro entrevistado accede: “Básicamente se trata de un puerto para ofrecer servicios de mantenimiento y aprovisionamiento a los barcos pesqueros cuyo tope de inversión no será mayor de 200 millones de dólares que es el límite que se ha fijado el grupo chino.



Ello incluye un varadero con sus talleres, una planta de frío para retener eventualmente la carga de cualquiera nave que con urgencia entre a puerto para reparaciones y un muelle de unos 800 metros de extensión para dar cabida de amarre a pesqueros comunes y mayores”.



Le comentamos que no era muy creíble el anuncio que a ese puerto arribarían 500 pesqueros chinos y de barcos frigoríficos/oceánicos de 50 mil toneladas lo que desmiente fuertemente.



“Eso no es cierto, son todas fantasías sin fundamento, en primer lugar siempre se trató de un puerto de servicios pensado para atender naves pesqueras de cualquier país incluso naves pesqueras de Uruguay, así que se descarta la afirmación de un puerto para 500 pesqueros chinos. Y en segundo lugar, jamás pensamos en naves de 50 mil toneladas, eso es un disparate, por el contrario se trataría en todo caso de naves seguramente no mayores de 10 mil toneladas. Y no está en nuestro proyecto desarrollar operaciones de trasbordo de productos pesqueros; eso se hace en altamar.



El puerto que ha pensado nuestra empresa, le repito, es un puerto de mantenimiento, sea de casco, máquinas, equipos de pesca, cámara frigorífica, cabos, y el aprovisionamiento de insumos.



Son naves que exigen un alto y permanente servicio de mantenimiento incluso de sus redes de pesca. Es evidente que un puerto de mantenimiento en Montevideo es la mejor oportunidad para pesqueros internacionales que operan en el Atlántico Sur como los de Corea del Sur, de España, de Japón o de Taiwan que les resulta costoso retornar a sus puertos de origen.



En cuanto al personal uruguayo que la empresa china podría contratar para hacer labores internas, López deja en claro que la mayoría será personal uruguayo y la minoría serán técnicos chinos”.



Los últimos conceptos de la entrevista con Julio López son para poner un acento de contrariedad por todo este episodio indeseado, señalando que en otros puertos del mundo su empresa no ha tenido problema alguno inaugurando sus proyectos portuarios con total éxito a través de contratos. En cambio, en Montevideo todo resulta “menos fácil”. “Estamos a la espera de lo que decida la autoridad uruguaya para avanzar en el proyecto”.