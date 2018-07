Los cancilleres del Mercosur se reunirán con comisarios europeos para avanzar en acuerdo

Los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se reunirán el 18 de julio en Bruselas con la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y con el comisario de Agricultura, Phil Hogan, para avanzar en el acuerdo de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), informó el canciller paraguayo, Eladio Loizaga.



El bloque sudamericano acudirá a este encuentro con la intención de alcanzar "una conclusión en este semestre, en este mes si es posible", dijo Loizaga a los medios este martes, si bien matizó que ello dependerá también de "la flexibilidad" que muestre la UE.



"Hay cosas que estaban todavía por acercarse, que estaban sensibles, que ya hemos acercado muchísimo la posición, pero ya depende también de la UE, no solo del Mercosur, la UE tiene que mostrar una flexibilidad", expresó el canciller antes de intervenir en un seminario sobre lenguas indígenas, celebrado en Asunción.



Loizaga señaló que los cuatro países del Mercosur acudirán a la negociación "en bloque", sin buscar vías bilaterales que "desnaturalizan el objetivo del Mercosur".



Asimismo, reconoció que existe urgencia por parte de todos para zanjar este acuerdo de asociación después de décadas de negociaciones, con interrupciones de por medio.



"No puede ser que después de 20 años no podamos llegar a un acuerdo, pero no nos quieran tirar todo el fardo al Mercosur, la UE también tiene su responsabilidad", dijo el canciller.



Loizaga insistió en que el Mercosur está comprometido con su agenda comercial, como demuestra el lanzamiento de negociaciones con Corea del Sur, los primeros contactos con Singapur o las negociaciones con Canadá, país con el que ya se han celebrado dos rondas de negociación.



Además de la reunión Mercosur-UE del próximo 18 de julio, los cancilleres también participarán el 16 y 17 de este mes en un encuentro entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la UE.



La tarde del martes 17 de julio los cancilleres mantendrán una reunión intra Mercosur, avanzó el canciller.



La Comisión Europea publicó el pasado 22 de junio su informe sobre la última ronda de negociaciones sobre comercio en el acuerdo Mercosur-UE, en el que se reconocía que las indicaciones geográficas protegidas se mantienen como obstáculo.



La UE y el Mercosur, que negocian un acuerdo de asociación desde el año 2000, aún no han logrado un consenso en capítulos como las indicaciones geográficas, la industria automovilística o el acceso a los mercados de productos como la carne de vacuno, el azúcar o los productos lácteos.