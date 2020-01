¿Cómo es el canje de deuda del MEF y el BCU que ayuda al gobierno electo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central (BCU) lanzaron ayer una operación conjunta en el mercado local de emisión y canje de deuda en moneda nacional.

La operación busca despejar vencimientos de muy corto plazo, continuar desarrollando el mercado en moneda local (Unidades Indexadas y Unidades Previsionales) y optimizar el balance patrimonial del BCU.



El MEF reabrirá las Notas del Tesoro en Unidades Indexadas (UI, varían según la inflación) con vencimiento en 2023 y 2025 por 1.300 millones de UI en cada caso (US$ 152 millones) y la Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP, varían según el Índice Medio de Salarios Nominales) con vencimiento en 2040 por 3.350 millones de UP (US$ 101 millones).



Además emitirá una nueva Nota del Tesoro en UP con vencimiento en 2037 por 5.000 millones de UP (US$ 151 millones).



De esa forma, prevé emitir en total deuda por el equivalente a US$ 556 millones, si bien puede aceptar hasta 200% en cada caso.



¿Eso implica que el endeudamiento de Uruguay se incrementará en ese monto? No. Eso se debe a que para comprar esas Notas del Tesoro, los inversores pueden entregar otros títulos en su poder.



Esa es la parte del canje, ya que para comprar las Notas en UI y UP se aceptarán: pesos, dólares, Nota del Tesoro en pesos con vencimiento en 2020, Notas del Tesoro en UI con vencimiento en 2020, 2021 y 2022, Nota del BCU en UI con vencimiento este año y varias Letras de Regulación Monetaria del BCU que vencen entre el 3 de febrero y el 18 de diciembre de este año.

Así los inversores que quieran pasar parte de su portafolio de dólares a pesos, podrán hacerlo sin tener que participar del mercado de cambios (lo que presionaría a la baja al billete verde) comprando los títulos con dólares. Por otro lado, aquellos que quieran mantenerse en moneda nacional pueden entregar títulos que vencen este año y los dos siguientes para adquirir las Notas en UP y UI a emitirse.



El plazo para recibir ofertas va desde el lunes hasta el martes (para la Nota en UI al 2023), hasta el miércoles (para la de UI al 2025), hasta el jueves (para la de UP al 2040) y hasta el viernes (para la de UP al 2037).