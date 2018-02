Capacitarán a 1.000 jóvenes para sector con "desempleo cero"

Varias veces los empresarios del área tecnológica han remarcado que es un sector con desempleo cero en Uruguay y que necesitan más personal capacitado para crecer. Atendiendo esto y como parte del programa "Cultura del Trabajo para el Desarrollo" que impulsa el gobierno, ayer el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) firmaron un convenio para la capacitación de 1.000 jóvenes en tareas de programación.

"Se invertirán US$ 1,3 millones en algo que el país necesita", manifestó el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, según consignó Presidencia en su portal web. Asimismo, indicó que esta iniciativa se suma al proyecto "1.000 Jóvenes a Programar" que brinda formación en programación, evaluación técnica de software e inglés técnico.

Este nuevo programa brindará formación en línea durante dos años y podrán inscribirse personas mayores de 18 años con cuarto año de Secundaria aprobado. Murro señaló que se apuesta a la captación de talento en el interior del país y hay especial interés en la participación de mujeres, destacando los "horarios flexibles" que se implementarán para alcanzar a estos sectores de la población.

"Uruguay necesita apostar a la formación de jóvenes para un sector que necesita gente, ya que tiene desocupación negativa", subrayó el ministro de Trabajo.

Mientras que el director general de Inefop, Eduardo Pereyra, expresó que se busca "formar jóvenes para acceder a trabajos de calidad que brinda este pujante sector". Las becas dadas dentro del programa llevarán el nombre de Álvaro Lamé, fundador de Netgate y presidente de la CUTI hasta su fallecimiento en enero de 2017, ya que fue quien ideó el proyecto.

Entrevistado por El País en julio de 2016, cuando recién había comenzado su segundo período al frente de la CUTI, Lamé había dicho que el sector "no ocupa más gente porque no podemos salir a buscar algo que no hay, pero si hubiera 5.000 personas más (con formación) las contrataríamos".