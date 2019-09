Caputto propuso a los trabajadores pagar la deuda con dinero del Fondo Citrícola

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los trabajadores de la empresa Citrícola Salteña (Caputto), afirman que los administradores les propusieron saldar la deuda que mantiene con ellos la firma con dinero del Fondo Citrícola, un préstamo de $ 115 millones que el Poder Ejecutivo aprobó el año pasado para la continuidad del emprendimiento productivo del litoral.

Así lo informó Laura Alberti, integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, al comparecer ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.



Según indicó Alberti, el Poder Ejecutivo creó ese fondo para dar continuidad a Caputto y no para saldar la deuda con los trabajadores. Aclaró que ese aspecto no estaba incluido en el proyecto y entonces consideran “ilegal” la propuesta.



“Los trabajadores de Caputto, que durante años nunca cobraron en fecha su salario y llegaron a cobrar aguinaldos de $ 1.000 en dos cuotas, están cobrando su sueldo porque el que maneja ese dinero es un síndico”, explicó Alberti y dijo que el fondo se creó porque se “sabía que la empresa era rentable y que se había llegado a ese punto porque los empresarios habían manejado mal el dinero”.

En febrero de este año Caputto solicitó su entrada al concurso de acreedores por mantener una deuda de varios millones de dólares con bancos y otros acreedores.



Actualmente, la compañía es manejada por un síndico designado por la Justicia. Aunque hay representantes de la empresa que siguen las negociaciones que se llevan adelante en la Justicia concursal.



Según declaró Alberti, los trabajadores participaron de varias reuniones tripartitas en el Ministerio de Trabajo junto con la empresa y el síndico. En esas instancias “se nos explicó que ese dinero (el del Fondo Citrícola) era para el emprendimiento productivo, y que la deuda de los trabajadores no se iba a poder abonar porque el dinero que se generara en la zafra se iba a destinar al pago del fideicomiso”.



Sin embargo, Alberti afirmó que en las últimas dos reuniones se presentó el abogado responsable del concurso de la empresa, quien les dijo “que iba a aparecer un plus, esa fue la palabra que utilizó, y nos propuso que no se pagara el fideicomiso -algo que para nosotros es ilegal- y que ese dinero se utilizara para pagar la deuda de los trabajadores y generar la zafra de 2020”.



Lo planteado en visión de los trabajadores “es ilegal”. “Tenemos claro que el fondo que se creó debe estar destinado” a las operaciones productivas, sostuvo Alberti.



Por este tema, el pasado martes 27 de agosto, los trabajadores de Caputto paralizaron sus actividades y se declararon en conflicto.



Según Alberti ese paro fue porque la propuesta del abogado de la empresa “generó mucha expectativa, ya que dijo que iba a haber plata para pagar la deuda” pero luego “el síndico dijo que no había plata y que lo que nos había manifestado el abogado no era así”, explicó Alberti.



Los trabajadores denuncian “manipulación” de la empresa.

La dirigente sindical afirmó que desde que Caputto entró en concurso, se dejaron de pagar aguinaldos y salarios vacacionales, así como también la quincena de los trabajadores.



Según indicó Alberti “lo único” que reclaman los trabajadores es cobrar lo adeudado y seguir trabajando en la próxima zafra 2020.



“Quien se tiene que hacer cargo de esto es la empresa”, dijo y agregó que “nosotros no queremos ser culpables del cierre de Caputto, pero somos maduros y no queremos ser muñecos, o monigotes, porque seguimos siendo manipulados por la empresa”, concluyó Alberti al acudir al Parlamento.