Carne y soja, dos caras entre las 20 mayores exportadoras

Las 20 principales empresas exportadoras de Uruguay vendieron al exterior por US$ 1.702,3 millones en el primer semestre del año, lo que significó un aumento de 9,1% (que equivale a US$ 142,1 millones) respecto al mismo período del año pasado —cuando habían colocado productos por US$ 1.560,2 millones—.

De acuerdo a los datos del Instituto Uruguay XXI, entre las 20 mayores exportadoras del semestre hubo 12 que registraron aumentos en su facturación y siete una reducción —una de las empresas con resultado positivo, Gladenur (que exporta ganado en pie), no había tenido actividad exportadora en el primer semestre del año pasado— frente a igual lapso del 2017.

Como líder del ranking se mantiene la cooperativa láctea Conaprole, aunque tuvo una variación negativa de 0,1% en la comparación interanual.

Mientras que Eufores S.A. —compañía que se encarga de los bosques de la papelera Montes del Plata y exporta madera a territorio franco— trepó a la segunda posición (el año pasado estaba tercera) con un incremento de 28,8% frente al semestre inicial del año anterior.

En el tercer lugar se ubicó Compañía Forestal Oriental, que provee de materia prima a la planta de celulosa de UPM en Fray Bentos, al registrar un aumento de 12,8% en relación al mismo período del año pasado, cuando había ocupado la cuarta posición dentro del listado.

La caída más significativa entre las 20 mayores exportadoras tuvo como protagonista a la empresa granelera Cargill, que pasó del segundo puesto en 2017 al lugar 12, al experimentar una reducción de 139,4% de sus ventas al exterior. Algo similar ocurrió con otra firma del sector, Barraca Erro, que pasó del sexto al noveno lugar y desde 2015 viene bajando su facturación cada semestre —en este caso la caída fue de 30,1%—.

Cargill. Foto: El País

En ambas industrias, el menor nivel de colocaciones se explica por la mala cosecha de soja por la afectación climática, que derivó en que bajaran 53% las exportaciones de la oleaginosa en los seis meses iniciales.

Otra compañía que también registró una disminución en su facturación fue la empresa de semillas Nidera (actual Cofco), que redujo 31,2% las ventas y bajó siete posiciones en comparación al anterior ranking.

Asimismo, la arrocera Saman se ubicó en el quinto puesto pese a bajar en el semestre su facturación: pasó de US$ 109,3 millones en 2017 a US$ 96,2 millones este año (12,1% menos).

Frigoríficos.

Si bien el podio de las mayores exportadoras lo ocupan una firma láctea y dos forestales, las empresas frigoríficas son las que más presencia tienen (10) entre las 20 principales y las que más mejoraron su posición. Es el caso del Frigorífico Tacuarembó (uno de los cuatro que posee en Uruguay el grupo Marfrig), que ascendió al cuarto puesto desde la octava ubicación del año anterior.

Este frigorífico había exportado US$ 85,2 millones en la primera parte de 2017 y durante el semestre inicial de este año vendió al exterior por US$ 104,8 millones (23% más). El CEO Cono Sur de la empresa, Marcelo Secco, dijo a El País que para esta mejora influyó tanto el mayor volumen colocado como la mejora en el precio. "Ambos factores hicieron que este primer semestre sea excepcional en materia de facturación", explicó.

Frigorífico Tacuarembó. Foto: Actualidad Tacuarembó.

Inaler, otra de las plantas de Marfrig, trepó una posición hasta el puesto 16 con una exportación de US$ 53,9 millones frente a US$ 30,2 millones del semestre anterior (un aumento de 78,4%). Mientras que Cledinor, otro establecimiento del mismo grupo, registró una mejora de 18,8% de sus exportaciones, al pasar de US$ 45,2 millones en el primer semestre de 2017 a US$ 53,7 millones en el actual.

El único frigorífico de Marfrig que tuvo un peor desempeño fue Establecimiento Colonia, que se había posicionado en el ranking de 2017 en el lugar 11 con exportaciones por US$ 57,1 millones y este año cayó al puesto 18 al vender al exterior US$ 49,7 millones (14,8% menos). Según Secco, dicho resultado se debió a que la planta estuvo parada por reformas que se hicieron en respuesta a las reglamentaciones que demandó Israel en los cajones de noqueo —para la faena kosher—.

En el sector frigorífico también tuvo un buen desempeño Breeders & Packers Uruguay (BPU), que escaló dos posiciones respecto a la primera mitad de 2017 y se ubicó en el séptimo lugar. La firma cárnica exportó US$ 90,4 millones en el primer semestre frente a US$ 78,4 del período anterior (15,3% más).

A su vez, el Frigorífico Las Piedras escaló en la lista de las 20 mayores exportadoras al ubicarse en el lugar ocho frente al décimo puesto del primer semestre de 2017. En este caso, las ventas ascendieron a US$ 84,5 millones frente a US$ 75,8 millones en la comparación interanual (un aumento de 11,4%).

Dos puestos subió también el Frigorífico Pando (Ontilcor S.A.), con un incremento de las exportaciones de 13,7% en el periodo y teniendo mayores ventas por tercer semestre consecutivo. Sin embargo, su director Eduardo Urgal se mostró crítico con la situación y reclamó por una mayor competitividad del país. Además, expuso los "efectos negativos" de la exportación de ganado en pie sobre los frigoríficos que exportan carne envasada y subproductos.