Carne volverá a liderar las exportaciones en 2018

El segundo de día de enero se conoció cómo les había ido a las exportaciones uruguayas durante 2017. Ese año —tras un 2016 y un 2015 con caídas en las colocaciones nacionales en el exterior—, crecieron. En concreto, 9,2%.

Con estos datos ya arriba de la mesa, ayer el instituto Uruguay XXI lanzó un informe donde da cuenta de qué espera en este terreno para el año en curso. Titulado "Perspectivas de Comercio Internacional", el trabajo adelanta, entre otros, cuáles serán los principales productos de exportación uruguayos este 2018.

Liderará —nuevamente, ya lo hizo en 2017— la carne bovina que, de acuerdo a estas proyecciones, sumará ventas fuera de fronteras por US$ 1.526 millones, por encima de los US$ 1.517 millones del año previo.

Además, el trabajo recuerda que el Banco Mundial (BM) espera una recuperación de sus precios internacionales, que "incidirían positivamente en los montos exportados por Uruguay, mientras que las toneladas faenadas se mantendrían estables".

La celulosa también repetiría la posición de 2017 dentro del ranking exportador; cerraría este año como el segundo producto más exportado, con ventas por US$ 1.453 millones (superior a los US$ 1.327 del año anterior). El volumen exportado, en tanto, no variaría de forma significativa, y la producción rondaría los 1,3 millones de toneladas al año en cada una de las plantas que hoy operan en el país (una de la compañía UPM, otra de Montes del Plata). Así, el alza prevista se explicaría por la tendencia al alza de los precios de la celulosa.

El tercer escalón del podio sería para la soja, que también ocupó ese sitio en 2017. Pese a esto, Uruguay XXI aguarda que este año sea de "retracción" para las colocaciones de la oleaginosa. "La excelente zafra de 2016/2017 no se repetirá y aunque se espera que los precios aumenten levemente, la caída de la producción repercutirá en el volumen exportado", plantea el informe. Así, las ventas de soja este año alcanzarían los US$ 999 millones (por detrás de los US$ 1.189 del año anterior).

Mercados.

Uruguay XXI adelantó, a su vez, qué puede esperar el país de los destinos más importantes para sus colocaciones. En esta línea, indica que "al analizar la situación que atraviesan los principales socios comerciales uruguayos, se espera una región más dinámica y un enlentecimiento de los socios extra-región".

China —pese a que su economía se desacelerará "levemente" este año— volverá a ser en 2018 el principal receptor de las exportaciones nacionales. Además, el informe agrega que Uruguay se verá beneficiado por "un aumento de las ventas de alimentos con mayor valor agregado (por ejemplo carne bovina) en los años venideros".

En relación al segundo socio comercial en relevancia para Uruguay, Brasil, se espera que "continúe transitando la senda del crecimiento".

Lo mismo ocurre en el caso de Argentina. En relación a este país, Uruguay XXI recordó que su importancia para Uruguay no solo radica en el intercambio de bienes sino también en que desde allí llega la mayoría de los turistas extranjeros que visitan el país y también por la inversión que capitales de ese origen hacen de este lado del Río de la Plata.

Como ya había planteado al dar a conocer las cifras de exportaciones de 2017, Uruguay XXI espera para 2018 que las colocaciones nacionales continúen creciendo pero a "una tasa más moderada" de alrededor de 1,5%.