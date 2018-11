La celulosa desplaza a la carne como principal exportación

Tras haber caído en septiembre, las solicitudes de exportación de bienes se recuperaron en octubre al crecer 10% en términos interanuales, totalizando US$ 819 millones (incluyendo las que salen de zonas francas), según informó ayer el Instituto Uruguay XXI.

Con esto, las ventas al exterior volvieron a terreno positivo en el acumulado del año (en enero-septiembre caían 0,3%) al aumentar 1% respecto a enero-octubre de 2017. En el acumulado del año 2018, las exportaciones de bienes alcanzaron a US$ 7.661 millones.

"Las exportaciones de celulosa, carne bovina, productos lácteos, soja y concentrado de bebidas fueron las que tuvieron mayor incidencia positiva en las exportaciones del mes", explicó Uruguay XXI.

En ese sentido, las exportaciones de celulosa totalizaron US$ 138 millones en octubre, un crecimiento 24% interanual, y se ubica como el principal producto de exportación tanto en el mes como en el acumulado del año. En lo que va de 2018 las ventas al exterior de celulosa alcanzan a US$ 1.388 millones, un 33% más que en enero-octubre de 2017.

"El buen desempeño exportador se explica en gran medida por la evolución en el precio obtenido por las plantas de celulosa instaladas en Uruguay", señaló el informe.

En octubre, las ventas externas de carne bovina fueron de US$ 137 millones, lo que representa un crecimiento de 19% en comparación interanual. Este rubro es el segundo más exportado en lo que va del año con US$ 1.344 millones, 8,7% más que en igual lapso de 2017.

Las exportaciones de productos lácteos continuaron su tendencia al alza en octubre, con un incremento de 32% respecto a igual mes de 2017 al totalizar US$ 88 millones. "Dentro de este sector, los incrementos más significativos se dieron en manteca y leche fresca", puntualizó Uruguay XXI. Los lácteos son el tercer rubro de exportación en lo que va del año, con un total de US$ 552 millones, un 17,4% más que en igual período de 2017.

La exportación de soja revirtió en octubre la tendencia de seis meses de fuertes caídas producto de la mala cosecha por factores climáticos. En el mes, las ventas al exterior de la oleaginosa aumentaron 67% respecto a octubre de 2017 y totalizaron US$ 37 millones. En 10 meses del año, la soja cedió su lugar en el podio que ostentó 2017 y se ubicó como el cuarto rubro de exportación con US$ 524 millones, una caída de 55,4% con respecto a enero-octubre de 2017. Los tres principales destinos de exportación, muestran caídas respecto a enero-octubre de 2017.

A China se vendieron bienes por US$ 1.374 millones en lo que va del año, un 10,8% menos que en 10 meses de 2017 y eso está explicado por la fuerte baja en las exportaciones de soja. A Brasil se dirigieron exportaciones por US$ 923 millones, un 8,4% menos que en enero-octubre de 2017 y a Estados Unidos fueron US$ 382 millones, un 2,6% menos.

El cuarto destino de exportaciones es Argentina y es el primero que muestra un aumento: 1,4% más para un total de US$ 355 millones.