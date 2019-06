Para la Unión Europea cerrar acuerdo con Mercosur es primera prioridad 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Creo que hay una ventana para cerrarlo durante esta Comisión, ésta es mi prioridad número uno", indicó Cecilia Malmström, comisaria europea de Comercio, en una conferencia sobre la política comercial de la Unión Europea (UE) organizada por el centro de estudios Bruegel.



La comisaria sueca se pronunció así después de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijera la semana pasada que el acuerdo es "inminente" tras dos décadas de negociaciones.



"Nos hemos estado aproximando en muchos elementos en abril", explicó Malmström, quien dijo que ha habido intercambios sobre agricultura pero que "las últimas decisiones se harán en el momento final".



Afirmó que la UE está "lista para hacer concesiones" y que "esperamos lo mismo" de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).



Reconoció que todavía hay "algunos asuntos complicados", especialmente en áreas como la agricultura, pero pidió "mostrar al mundo que la UE y parte de Latinoamérica están dispuestas a realizar un acuerdo de libre comercio".



"Daría una señal muy fuerte (...) No digo que sea fácil, hay que tomar decisiones difíciles", comentó, en referencia a sectores como el del azúcar.



"Sería una gran pérdida si no lo conseguimos, le dedicaré todo el tiempo que pueda", agregó.





Sobre las tensiones comerciales internacionales, Malmström dijo que no le corresponde a la UE "mediar entre China y Estados Unidos" y que "tenemos foros para cooperar".



En un momento de preocupación de la UE por las trabas que impone EE.UU a la renovación del órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que podría dejar de funcionar a finales de año, la comisaria pidió "defender el sistema multilateral".



"Estamos trabajando en nuevas reglas para comprometernos con China y otros (...) Estamos trabajando con Japón, México, Brasil, Argentina, Chile y otros, a ver lo que podría salir", comentó.



Actualmente la UE busca una "solución alternativa provisional" con socios internacionales para poder recurrir las decisiones de la OMC, si continúa el bloqueo del órgano de apelación, según confirmó este lunes a Efe un portavoz de la Comisión Europea.



Sobre el mandato para negociar con EE.UU un acuerdo para eliminar los aranceles a los bienes industriales, Malmström dijo que han empezado las discusiones técnicas sobre cooperación en materia de regulación.



"EE.UU y la UE comercian cada segundo, y no tener un acuerdo es estúpido", concluyó, a la vez que descartó que haya perspectivas por el momento de lograr con Washington un tratado "grande", al estilo del que se negociaba antes de la llegada del actual presidente estadounidense, Donald Trump.



