Chile califica las transacciones con criptomonedas de "alto riesgo"

Chile declaró de "alto riesgo" la transacción de criptomonedas por no contar con el respaldo de bancos centrales ni regulaciones específicas, indicó este jueves un informe del estatal Consejo de Estabilidad Financiera (CEF).



En medio del boom generado por el dinero virtual, Chile ha sido uno de los países donde más críticas ha generado su uso, y si bien no es visto por la CEF como "una amenaza", utilizarlos es riesgoso ya que "no son emitidos ni respaldados por bancos centrales" y "su valor deriva únicamente de la confianza de sus usuarios", indicó la nota.



Asimismo, el CEF alertó que en Chile no existen regulaciones específicas para estos activos ni para sus emisores o intermediadores, por lo que, al no contar con un emisor soberano que los respalde y asuma la responsabilidad de mantener su valor, el Banco Central ha establecido que éstas no pueden considerarse como "monedas" o "valores".



"En vista de estas consideraciones, el CEF advierte que la compra de las denominadas criptomonedas u otros activos similares es una actividad de alto riesgo", indicó la institución pública creada en 2011 para velar por la integridad y solidez del sistema financiero local.



El CEF determinó conformar un grupo de trabajo para analizar y monitorear el desarrollo de esta industria, así como también los potenciales impactos que pudieran tener sobre el sistema financiero local, "sin descartar a priori ninguna opción regulatoria".



La semana pasada, el banco canadiense Scotiabank y el brasileño Itaú anunciaron el cierre de las cuentas bancarias de las casas de cambio de criptomonedas, decisión apoyada por la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (ABIF).