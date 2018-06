Chile exportará salmón por US$ 5 mil millones

para nuestra sorpresa y la de muchos, Chile va a exportar este año —o trabaja para lograrlo— más de 5.000 millones de dólares de salmón. Nos sorprendió en años pasados con los vinos, con las manzanas, con la madera. Qué duda cabe, Chile es una potencia económica que por momentos nos parece despegada del resto de Sudamérica. Sus exportaciones alcanzaron US$ 32.738 millones de enero a mayo con un aumento del 23%, mientras que —en el mismo periodo— el intercambio comercial total del país totalizó US$ 62.093 millones, experimentando un alza anual del 20%.

Esto no lo sabemos por inspiración divina sino porque así lo hemos leído en un portal chileno. Más aún: quien escribió esa nota advierte que si alguien encontró algún error que se informe a la redacción de dicha portal. Y agrega a renglón seguido: "De acuerdo a lo informado por la Direcon, las exportaciones sumaron US$ 32.738 millones y las importaciones CIF alcanzaron US$ 29.355, mostrando un crecimiento anual de 16%.



A nivel sectorial, las exportaciones no mineras generaron envíos por US$ 15.640 millones, tras registrar un crecimiento anual de 15%. Destacaron los embarques silvoagropecuarios, que sumaron US$ 3.921 millones, luego de un alza anual de 21%. Lo anterior se explica, fundamentalmente, por la expansión de 23% en las exportaciones de frutas, cuyos embarques ascendieron a US$ 3.528 millones en el período. Chile produce también celulosa y tiene una poderosa industria papelera que exporta al mundo y también es un fuerte exportador de madera para la industria: nos suministró madera durante la Segunda Guerra Mundial.

Para tener una idea del potencial exportador de frutas de Chile, que significa esfuerzo y creatividad de su pueblo, basta mencionar algunos rubros que aparecen en su comercio exterior: asombra el monto de millones de dólares que logra por ingresos. Veamos algunos rubros: la uva de mesa sigue liderando las exportaciones que el año pasado fueron por un valor de 924 millones de dólares. En los países árabes se dan el gusto de disfrutar las exquisitas y frescas uvas de mesa que llegan a ese destino tras una fina logística. Luego le siguen 184 mil toneladas de cerezas por valor de casi US$ 840 millones, las manzanas quedaron en un 3er puesto con US$ 627 millones, en 4º puesto los arándanos con US$ 560 millones, seguidos de las nueces por US$ 275 millones, y en 6º lugar está la palta que aún se está cosechando y de la cual esperan obtener este año 450 millones de dólares. La palta tiene fuerte atracción en el mundo. A la lista se agregan por exportación de vinos 1.600 millones de dólares. Esta lista que nos apabulla y nos deja como pollo mojado nos recuerda que Uruguay exportó el año pasado 442.633 toneladas de carne que, vendidas a 4.000 dólares la tonelada, suman 1.600 millones de dólares.

Pero volvamos a Chile y una sorpresa mayor con el salmón.

Salmón.

Este año Chile está recorriendo el camino para exportar 5.000 millones de dólares en salmón. ¡Por Dios, qué cifra! Dice la nota: "Años atrás era habitual que la industria salmonera local viviera un vaivén en términos sanitarios, lo que finalmente determinaba los volúmenes producidos y los precios del producto". Estamos hablando de salmones de cosecha, criaderos.

Al parecer las mejoras en los estándares sanitarios sumadas al menor uso de antibióticos y los pocos focos de florecimiento de algas nocivas (FAN), han hecho olvidar los difíciles años del sector. Las compañías salmoneras ya llevan dos años consecutivos en números azules y las perspectivas siguen positivas.

Según el presidente de SalmónChile, Arturo Clement, las perspectivas son auspiciosas para este ejercicio. Clement prevé que el volumen crezca 6% por sobre las 820 mil toneladas de salmón de 2017. Asimismo, afirmó que este año sería posible superar los US$ 5.000 millones en exportaciones y que, de no mediar circunstancias extraordinarias, este positivo escenario podría mantenerse tres o cuatro años.