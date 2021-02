Chile lanza plan de ayudas por US$ 76 millones para sector turístico y cultura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno chileno anunció este lunes un plan de ayudas por US$ 76 millones para la industria del turismo y de la cultura, muy afectados por la pandemia del coronavirus, que incluye subvenciones y facilidades crediticias, entre otras medidas.

"Este es un programa inédito por su tamaño y alcance. Es la primera vez que son tantos los recursos que se destinan a sectores específicos que están extraordinariamente golpeados", dijo el ministro de Economía, Lucas Palacios.



El primer semestre del año "va a ser muy difícil", aunque durante el tercer trimestre "vamos a ver una recuperación económica fuerte como consecuencia del proceso de vacunación", apuntó Palacios.



Entre las ayudas, se encuentran subsidios para empresas, facilidades crediticias, flexibilidades en materia de contratación y programas especiales en asociación con el Banco Estado (estatal).



Con 779.541 infectados y 19.624 decesos totales desde el pasado marzo, Chile es uno de los países que más avanza en el mundo en el proceso de vacunación y parece estar superando la segunda ola de contagios, tras el primer pico ocurrido en junio.



Con las vacunas de Pfizer, AtraZeneca y Sinovac aprobadas desde hace semanas, el país administra 9,94 por cada 100 habitantes, frente a las 2,25 dosis por cada 100 habitantes de la media mundial, según datos hasta el 14 de febrero del registro Our World in Data, de la Universidad de Oxford.



El turismo, que representa cerca del 10% del PIB chileno, es una de las actividades más afectadas por la pandemia y aún no termina de ver la luz.



Según el ministerio, el turismo cayó un 75 % en 2020 y más de 120.000 trabajadores del sector están actualmente desempleados.



Chile, que abrió sus fronteras en noviembre y exige PCR negativo y cuarentena de 10 días a todas las personas que lleguen, se encuentra en estado de excepción hasta marzo y con toque de queda entre las 22:00 y las 05:00.



El Banco Central prevé para 2020 una caída en la economía local de entre el 5,7% y el 6,2% por la pandemia, al tiempo que pronostica una recuperación mayor para este año, de entre el 5,5% y 6,5%.