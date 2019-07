China abre sector financiero a inversión extranjera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





China levantó el sábado algunas restricciones a la inversión extrajera en el sector financiero, en momentos en que lucha con la desaceleración de su crecimiento y enfrenta una guerra comercial con EE.UU.



China removerá los límites de participación a los extranjeros tenedores de acciones y fondos de inversiones en 2020, un año antes de lo previsto originalmente, afirmó el Comité de Desarrollo y Estabilidad Financiera en un comunicado publicado por el Banco Central el sábado. También los inversores extranjeros serán alentados a crear firmas de administración de fondos, de cambio de divisas y compañías de administración de pensiones, según el comunicado.

Pekín lleva tiempo prometiendo abrir más su economía a la participación empresarial e inversión extranjeras, pero en general frenaba el paso a la hora de concretar sus promesas.



Hasta ahora, las empresas extranjeras tenían que unirse a un socio local porque no se les permitía poseer más del 49% del capital de su empresa conjunta. Como resultado, su cuota de mercado alcanzó solo el 5,16% a finales de 2016, en un sector dominado por unos pocos mastodontes locales.



El próximo año se eliminarán otras barreras, como el requisito de que las aseguradoras no chinas hayan estado en el negocio por más de 30 años. O, para los gestores de activos, la prohibición de poseer más del 25% de una empresa china.



Por último, se permitirá a las agencias internacionales de calificación crediticia calificar un mayor número de bonos y valores de deuda.



En noviembre, Pekín hizo una excepción con dos aseguradoras europeas, permitiendo a Allianz de Alemania lanzar una filial de propiedad totalmente extranjera y a Axa de Francia tomar el control del consorcio del que era parte.



No bastó para EE.UU. y la Unión Europea, que hace tiempo piden a China que abra más su economía, ya que han abierto la suya a la inversión china.



Si Pekín demoraba estas medidas hasta ahora, los malos datos económicos anunciados el lunes pasado acabaron por vencer sus reticencias: el crecimiento chino en el segundo trimestre fue el más débil en al menos 27 años, con un 6,7%, lo cual se atribuye a la “guerra comercial” con EE.UU.



El anuncio tiene lugar en un contexto de relativa relajación de las relaciones diplomáticas, ya que Donald Trump y Xi Jinping declararon una “tregua” a fines de junio tras una reunión en Osaka (Japón) durante la cumbre del G20. [AFP]