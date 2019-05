China es “cautelosamente optimista” con EE.UU.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

China y Estados Unidos acordaron celebrar más negociaciones comerciales en Beijing, dijo el viceprimer ministro Liu He, mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le ordenó a su jefe de comercio comenzar el proceso de imposición de aranceles a todas las importaciones restantes de China.

Liu expresó un cauteloso optimismo de llegar a un acuerdo, pero dijo que había “cuestiones de principio” sobre las que China no se echaría atrás.



“Las negociaciones no se han roto”, dijo Liu, el principal negociador de China en las conversaciones, en Washington, según informó ayer la televisión estatal.



“Todo lo contrario, creo que los pequeños contratiempos son normales e inevitables durante las negociaciones de ambos países. Mirando hacia adelante, todavía somos cautelosamente optimistas”, dijo Liu.



Pero el optimismo de Liu fue atenuado por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, quien dijo a la CNBC que no había más conversaciones planeadas con China “a partir de ahora”. Y ayer, Trump tuiteó: “¿Una forma tan fácil de evitar los aranceles? Haga o produzca sus bienes y productos en los viejos Estados Unidos. ¡Es muy simple!”



Estados Unidos intensificó una guerra arancelaria con China el viernes al elevar los impuestos a productos chinos valorados en US$ 200.000 millones, en medio de las últimas negociaciones para rescatar un acuerdo comercial.



Trump había retrasado los aranceles a medida que avanzaban las negociaciones entre Washington y Beijing.



El viernes, Trump emitió órdenes para el aumento de la tarifa, diciendo que China “rompió el trato” al renunciar a compromisos anteriores hechos durante los meses de negociaciones. China se opone firmemente al último aumento de las tarifas en EE.UU., y como nación, tiene que responder a eso, dijo Liu a un pequeño grupo de periodistas chinos en el video clip.



En base a Reuters