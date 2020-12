China dijo que encontró coronavirus en carne congelada uruguaya y esto respondió Uriarte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Global Times, un medio estatal de noticias en inglés del gobierno chino, anunció la detección de coronavirus en los envases de cartón en los que viajan y se comercializa la carne procedente de Uruguay y Brasil y el ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, dijo que "es prácticamente imposible que eso haya surgido en Uruguay".

"Data de una producción de carne que es de diciembre del 2019, hace un año, y que había ingresado a China el 2 de marzo. Es decir, todos períodos en los cuales a Uruguay no había llegado aún el coronavirus. Si bien no negamos que lo hayan encontrado, es prácticamente imposible que eso haya surgido en Uruguay. Hay que tener en cuenta que desde el 2 de marzo ha estado girando en el extranjero", explicó el jerarca en diálogo con radio Monte Carlo.

El informe de Global Times cita la prueba realizada por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) en Wuhan. Los paquetes de carne se importaron para la venta en Wuhan, donde se dieron los primeros casos de COVID-19.

Uriarte indicó que está "a la espera de una versión oficial, porque eso es una versión periodística", para responder con Cancillería, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El ministro sostuvo que desde la llegada de la pandemia "los controles son más que nada de prevención tratando de que el virus no entre a nuestras cadenas agroalimentarias".



"Realmente hoy el sistema está bajo una presión enorme como está toda la sociedad. Ojalá no tengamos que lamentar, pero la presión es muy grande y si no lo hemos tenido que lamentar aún es gracias a los propios trabajadores uruguayos que se cuidan", añadió.



Asimismo, contó: "Tuvimos dos casos que se sintieron mal. Entonces no fueron a trabajar. Después dieron positivo, pero como tomaron esa medida salvaron a todos los compañeros y las industrias".