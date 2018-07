China encabeza la electromovilidad: Hay 487 fabricantes de “autos limpios”

Durante los últimos años el sector de los vehículos eléctricos ha experimentado un brusco crecimiento y China se posicionó como el país con el mayor número de empresas dedicadas a la fabricación de este tipo de vehículos.



Así al menos lo demostró un informe del Wall Street Journal que señala que actualmente hay 487 compañías que trabajan en esta tecnología automotriz.



No obstante los expertos anticipan que no todas esas empresas podrán consolidarse en el futuro e incluso algunas no sobrevivirán los próximos cinco años, según vaticinó el presidente ejecutivo de la startup Singulato, Shen Haiyin.



En ese sentido el analista de tecnología de Gavekal Dragonomics, Dan Wang, dijo al Wall Street Journal que “China quiere ser una potencia de alta tecnología y alcanzar la frontera tecnológica", sin embargo "uno de los costos probablemente sea el exceso de capacidad".



China apostó fuertemente por la electromovilidad y de hecho existen políticas que apuntan a que cualquier empresa que produzca o importe más de 30 mil vehículos debe asegurarse que al menos un 10% sean electrificados.



Para el 2020 esa cifra espera aumentar al 12% y así seguir incrementándose con el paso de los años para convertirse en el país con más autos cero emisiones en el mundo.