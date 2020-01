China firmará la semana que viene acuerdo para rebajar la tensión comercial con EE.UU.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

China anunció este jueves que el vicepresidente Liu He viajará a Washington la semana que viene para firmar la primera fase de un acuerdo con Estados Unidos para reducir las tensiones comerciales entre las dos primeras economías del planeta.

La firma es el resultado de casi dos años de tensiones que han amenazado la economía mundial por la aplicación mutua de aranceles a miles de millones de dólares en intercambios comerciales.

Liu He, el principal negociador chino en el conflicto comercial, estará en Washington entre el lunes y el miércoles próximo para firmar este acuerdo, conocido como "phase one" ("fase uno") o miniacuerdo, indicó el ministerio de Comercio.



Se trata del primer paso hacia un futuro pacto comercial más ambicioso entre ambas potencias.



La semana pasada Donald Trump había anunciado la firma del miniacuerdo el 15 de enero pero China todavía no había confirmado el viaje de su negociador.



"Por invitación de Estados Unidos, Liu He liderará la delegación a Washington desde el 13 al 15 de enero para firmar el acuerdo de fase uno'", dijo el portavoz del ministerio de Comercio, Gao Feng, en una rueda de prensa.



"Ambas partes están en estrecha comunicación sobre el acuerdo detallado de la firma", dijo Gao, sin dar más detalles.



Según los responsables en Washington y Pekín el acuerdo incluye medidas sobre la protección de la propiedad intelectual, la comida y los productos agrícolas, los servicios financieros y las divisas así como una disposición para la resolución de conflictos.

Donald Trump también canceló sus planes para imponer aranceles a US$ 160.000 millones de productos chinos en diciembre, incluyendo bienes como los teléfonos móviles.



Sin embargo Washington mantiene por el momento aranceles sobre US$ 250.000 millones en productos chinos como maquinaria o dispositivos electrónicos.



Según Robert Lighthizer, el representante en materia de comercio de Estados Unidos, China se ha comprometido a comprar US$ 200.000 millones de productos estadounidenses en los próximos dos años, incluyendo productos agrícolas, energéticos o servicios.



Sin embargo el portavoz Gao Feng rechazó confirmar esta cifra en la rueda de prensa de este jueves.



La semana pasada Donald Trump anunció que "más adelante" viajará a Pekín para negociar un acuerdo más amplio aunque, según Gao, de momento "no hay información sobre la fase dos" de las negociaciones.



Los analistas apuntan a que esta guerra comercial, con ramificaciones para otras economías del planeta, puede provocar la separación de la economía China y la de Estados Unidos.



La tregua comercial es una buena noticia para el presidente chino Xi Jinping, que tiene que hacer frente al freno de la economía del gigante asiático así como a las protestas prodemocráticas en Hong Kong.