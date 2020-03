China prepara medidas de estímulo económico ante la remisión del coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Politburó del Partido Comunista chino dijo que profundizará los ajustes de la política macroeconómica y seguirá una política fiscal más proactiva, informaron medios estatales.



Las expectativas son que la segunda economía del mundo se contraiga este trimestre, por primera vez en cuatro décadas, por lo que se anticipa que China inyectará cientos de miles de millones de dólares en estímulo.



El Politburó pidió expandir el déficit presupuestario, emitir más bonos locales y nacionales, reducir las tasas de interés, retrasar los pagos de los préstamos, reducir los cuellos de botella en la cadena de suministro y aumentar el consumo.



"Esperamos que los ministerios del gobierno implementen medidas más tangibles en las próximas semanas, ya que esta reunión del Politburó no les dejó más alternativa", dijeron analistas de Goldman Sachs.



El Politburó no dio más detalles sobre los planes para que el gobierno central emita bonos especiales del Tesoro, la primera colocación de este tipo desde 2007.



China debería de emitir al menos 2 billones de yuanes (282.000 millones de dólares) en bonos para ayudar a la economía, dijo Robin Xing, economista de Morgan Stanley.



Ayer entraron en vigencia restricciones para los extranjeros que ingresen al país, luego de que China informó de que no hubo nuevas infecciones de transmisión local y de una pequeña caída en los llamados casos importados.



A las aerolíneas se les ordenó que reduzcan drásticamente los vuelos internacionales desde el domingo.



El Politburó dijo que cambiaría su enfoque para evitar más casos importados y un repunte en las infecciones de transmisión local.



"Debemos ser extremadamente vigilantes y cautos, y debemos evitar que la relajación posterior a la epidemia llegue demasiado pronto, lo que lleva a la pérdida de todos nuestros logros", dijo un diario del Partido Comunista en una editorial en la portada.



[EN BASE A REUTERS]