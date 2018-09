China promete responder si Estados Unidos toma nuevas medidas sobre comercio

El viernes, Trump advirtió que tiene preparados aranceles para gravar US$ 267.000 millones de importaciones de China, además de los US$ 200.000 millones de productos del país asiático sobre los que ya anunció medidas.



"Si el lado estadounidense se aferra a sus modos y toma cualquier nueva medida de aranceles contra China, entonces el lado chino tomará contramedidas para proteger nuestros derechos legítimos", afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, durante una rueda de prensa.



Desde julio, Washington y Pekín han activado recíprocamente tarifas adicionales sobre productos valorizados en US$ 50.000 millones, en un agravamiento de la relación comercial entre ambos países, pese a que han tenido varias rondas de negociaciones.



Trump ha criticado el superávit comercial récord que tiene China con Estados Unidos y exige que Pekín lo reduzca inmediatamente.



[EN BASE A REUTERS]