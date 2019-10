Las cinco cosas que hacen las personas exitosas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Qué significa ser exitoso en estos tiempos? ¿Trabajar en una empresa que genere millones, tener un proyecto propio? ¿Dejar huella? ¿Ser feliz? Para el especialista en recursos humanos Alejandro Melamed, al éxito hay que medirlo en función de cuál es el propósito de cada uno en la vida, pero hay algunos aspectos que se pueden tomar como parámetros: "La sensación de realización que te da tu trabajo, la autonomía que tenés, el nivel de maestría que desarrollaste en tu profesión y cuán cerca estás del propósito que te trazaste", apunta el director general de Humanize Consulting. Pero más allá de cuál sea la variable que se tome para identificarlas, es posible detectar algunos patrones comunes en todas aquellas personas que inspiran la definición de "exitosas".



1. Tienen capacidad para soltar lo que todavía sirve



Hoy se habla de la adaptabilidad como una habilidad clave, necesaria para no quedar atrás en tiempos en los que todo cambia vertiginosamente. "Hoy en día tenés que estar recableándote y las personas exitosas tienen muy rápida capacidad de aprendizaje, porque también suele ser curiosas, siempre en la búsqueda de cosas nuevas", dice Melamed.



Para Andrea Churba, especialista en cambio organizacional y autora del libro Liderá tu propio cambio (Ediciones Granica), muchas veces las habilidades que nos generan beneficios en el presente o incluso el propio talento son un freno para la adaptación a lo que viene. "Muchas veces evaluás lo interesante de un talento a partir del éxito que tenés en el presente, pero en el futuro puede ser que eso se vuelva obsoleto. Lo difícil es soltar eso ahora, cuando todavía te da resultado, algo con lo que estás cómodo o por lo que sos querido", dice Churba.



2. Se animan a decir "no"



"La adaptación no quiere decir adaptarse a cualquier cosa, no saber elegir", dice Churba, para quien "muchas veces nos dejamos llevar por las necesidades del contexto y no decimos no a tiempo". "Un día nos encontramos con que estamos cubriendo los baches de todo el mundo, que somos perfectos bomberos, pero estamos muy lejos de aquello que deseábamos para nuestra carrera", apunta. "Entonces, para mí parte de ser exitoso es el tener muy claro no delegar las riendas de tu propio desarrollo. Saber decir no, soltar. Porque puede que te haya ido muy bien, pero que estés en un lugar totalmente distinto del que te hubiera gustado estar".



3. Administran sus energías



"Las personas que considero exitosas logran resultados y aún así los ves frescos. Son personas que disfrutan de su trabajo, no lo ven como una carga, y son equilibrados entre su familia, sus hobbies, el deporte. Tienen un set de prioridades y saben donde poner sus energías", considera Melamed. Además, dice, son personas que logran controlar sus emociones y regular el estrés.



Churba también habla de equilibrar las energías, pero dice que mucha gente es feliz trabajando todo el día y que es algo de viejas generaciones pensar un límite diáfano entre vida personal y vida laboral. "Hoy esa línea está desdibujada: mientras trabajás respondés mensajes personales y a la noche chequeás algo del trabajo", ejemplifica.

4. Construyen un liderazgo inclusivo



Para Churba hay personas muy enfocadas en los resultados que avanzan dejando muchos heridos en el camino. "En el corto plazo puede parecer que les va bien, pero la realidad es que cada vez es menos aceptado eso de no invertir en los otros. "Eso es algo que forma parte de una vieja cultura que está en desuso y que termina dejando a las personas no rodeadas de personas talentosas o felices, sino solo de aquellos que tienen que quedarse a su lado por obligación", asegura.



Para Melamed, las personas exitosas "logran inspirar a otros, formar equipos, formar sus herederos, sus sucesores y dejan huella en cada lugar que están". "Son personas humildes, que escuchan y aprenden de los otros", agrega.



5. Enfocan muy bien su proyecto



En lo que a sus proyectos respecta, para la psicóloga y referente del proyecto Entre Emprendedores Luciana Goldstein, tiene éxito aquella persona que no se queda en las grandes ideas generales y apunta a un segmento especializado. "Hay gente haciendo todo por todos lados, entonces los proyectos que sobreviven en la Argentina son los que son tan especiales y particulares que logran destacarse de la maraña, que es especial", dice, y agrega: "Hay que hacer algo que alguien termine amando".



"Un proyecto genérico, que no tiene identidad, que no le habla a nadie puntualmente, va a desaparecer", agrega. "Es mil veces mejor hablarle a un target muy chiquitito que tratar de hablarle, por ejemplo, a 'las madres'".