El 43% de “cincuentones” asesorados salió de AFAP

Hasta el pasado 28 de enero, unos 15.943 “cincuentones” dejaron las AFAP y pasaron a aportar solamente al Banco de Previsión Social (BPS). Los denominados “cincuentones” son aquellos trabajadores que tenían menos de 40 años cuando en 1996 comenzó a funcionar el sistema mixto y se vieron obligados a afiliarse, por su nivel salarial, al régimen de AFAP.

Hasta el 28 de enero, se realizaron 36.932 asesoramientos completos, habiéndose cambiado de régimen 15.943 personas (43,2% del total). A su vez, a 18.104 que no se cambiaron, ya no tienen posibilidad de hacerlo, dado que ha vencido el plazo de 90 días que disponían para decidir.



Según los datos del BPS, hay 2.885 personas que están aún en el plazo de 90 días para decidirse.



La ley 19.590 que se aprobó tras varios meses de discusión y peleas internas dentro del gobierno, permite que bajo ciertas condiciones los “cincuentones” que sienten que fueron perjudicados en su pasividad por el sistema mixto puedan desafiliarse de las AFAP y jubilarse por el régimen anterior, solo por BPS.



En ese caso, lo ahorrado por el trabajador “cincuentón” en la AFAP pasa al fideicomiso de la Seguridad Social.



Las AFAP estimaban en unos 30.000 los “cincuentones” a los que les convendría cambiarse.



El BPS informó además que “al 24 de enero pasado las personas que cambiaron de régimen y tenían adeudos por aportes no vertidos suscribieron 8.025 convenios de pago por $ 762 millones, de cuyo total ya se han recaudado casi $ 156 millones.

Crítica.

El director en representación de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz cuestionó una vez más al sistema de AFAP. “El sistema mixto, es caro para el país, perjudica a los trabajadores y beneficia a las empresas privadas que lucran con los recursos de la seguridad social”, cuestionó.



Para Ruiz “es necesaria una reforma que surja de un diálogo social con las organizaciones representativas”.



Luego, señaló que las “transferencias que BPS les hace a las AFAP fueron por más de US$ 92 millones mensuales” en 2018.



Esto es cuestionado por las AFAP, ya que el BPS es quien se encarga de recaudar ese dinero de los aportes de los trabajadores y luego lo transfiere a las administradoras. Es decir, no es que sean “transferencias del BPS”, sino que el organismo es el vehículo mediante el cual se recauda.