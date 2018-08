Cincuentones: más de un tercio de asesorados por BPS decide desafiliarse de las AFAP

El BPS informó que "desde el 2 de mayo" hasta el 17 de agosto pasado "se realizaron 25.329 Asesoramiento completos, habiéndose cambiado de régimen 9.620 personas".



"Fueron 6.786 personas las que cambiaron en el mismo momento que se asesoraron, y otras 2.834 lo hicieron dentro del plazo de 90 días", agregó.



Según los datos, "entre los trabajadores activos recibieron asesoramiento 19.296 personas y se desafiliaron 7.435 (39%)" y "entre los jubilados se completó asesoramiento a 6.033 personas, de los cuales 2.185 (36%) cambiaron su jubilación".



El BPS señaló además que "quienes no cambiaron, y ya no tiene posibilidad de hacerlo, dado que ha vencido el plazo de 90 días que disponían, fueron 2.213 personas".



Los denominados "cincuentones" son aquellos trabajadores que tenían menos de 40 años cuando en 1996 comenzó a funcionar el sistema mixto y se vieron obligados a afiliarse, por su nivel salarial, al régimen de AFAP.



La ley de "cincuentones" permite que —bajo ciertas condiciones— quienes se hayan sentido perjudicados en su retribución por el sistema mixto puedan desafiliarse de las AFAP y jubilarse por el régimen anterior.



La ley establece tres etapas para solicitar el asesoramiento, según la edad de la persona al 1º de abril de 2016. En este sentido, la fecha límite para que quienes están comprendidos en la primera etapa (56 años o más) puedan agendarse, es hasta el 31 de marzo de 2019.



La segunda etapa contemplará a las personas de entre 53 y 55 años y el plazo para agendar el asesoramiento es desde 1º de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020. La tercera y última fase es para las personas de entre 50 y 52 años y el plazo será desde el 1º de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021. Luego de esas fecha no se podrá cambiar de régimen jubilatorio.



Quienes quieran saber si están comprendidos dentro de la ley pueden consultar a través del teléfono 0800 5060 y en el sitio web del BPS.