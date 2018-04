Cine: la taquilla mundial marcó un récord de US$ 41.000 millones en 2017

La taquilla mundial de cine alcanzó un récord de US$ 40.600 millones en 2017, según cifras divulgadas este miércoles que muestran un crecimiento en el gigantesco mercado chino y una pequeña caída en Norteamérica.



La Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA) señaló que el total representa un incremento del 5% con relación a 2016 y que responde a éxitos de taquilla como "Star Wars: Los últimos Jedi", "La bella y la bestia" y "Mujer Maravilla".



La cifra además es vista con alivio por los ejecutivos de los estudios, preocupados con las caídas registradas en 2016 -las primeras en más de una década-, pues cada vez más dependen de la floreciente clase media de las economías emergentes.



El mercado de entretenimiento en casa mostró que los consumidores gastaron 11% más que en 2016, US$ 47.800 millones.



Las suscripciones a servicios de video por streaming en el mundo también saltaron, 33%, alcanzando los US$ 446,8 millones.



Los estadounidenses, según el informe, destinan 49% su tiempo ante los medios a plataformas digitales.



"El mercado del entretenimiento global se expande en múltiples flancos, innovando constantemente para entregar una experiencia sin comparaciones a las audiencias del mundo", indicó el reporte.



Japón, Gran Bretaña, India y Corea del Sur completan los cinco mayores mercados internacionales, después de China.



La taquilla en Estados Unidos cayó levemente a US$ 11.100 millones, US$ 300 millones menos que en 2016.