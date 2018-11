El “círculo vicioso” del bajo ahorro en las personas, empresas y el Estado uruguayo

Según el economista del BID, Uruguay debería expandir la base de clientes que utiliza el sistema financiero formal, no solo como vehículo para generar transacciones sino como vehículo para ahorrar. "Es necesario repensar las estrategias de inclusión financiera", dijo y agregó que ya no alcanza únicamente con tener una cuenta porque "no se generan hábitos de ahorro por sí solo".