Cirugía láser y sin bisturí para tratar las patologías de la visión

Quienes sufren de algún problema en la vista conocen la complejidad que implican los procedimientos vinculados a estas patologías. Desde hace más de 165 años, la Asociación Española ofrece la mejor atención médica, y con la inauguración de un nuevo centro especializado en oftalmología se posiciona como uno de los principales referentes en esta área.



El centro de Tecnología Oftalmológica de Avanzada (TOA) demandó

una inversión de más de US$ 3 millones, y cuenta con tecnología de última generación, así como un equipo de profesionales capacitados en institutos de referencia en el exterior, en particular de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Colombia.



Por su estructura, funcionamiento, dinámica y flujo, el TOA presenta todas las características de un block quirúrgico ambulatorio, y su tecnología sumado a la experticia de médicos y técnicos permiten resolver la totalidad de las patologías oculares, incluidas aquellas que se consideran de alta complejidad.



Una de las principales innovaciones es la incorporación de equipos de última generación, que eliminan el bisturí como método quirúrgico. “Se trabaja con un láser que ‘corta, corrige y sella’. La persona llega al centro, ingresa al block, y sale luego de pocos minutos caminando, viendo y sin necesidad de curación ni de oclusión ocular. Es un procedimiento no invasivo y que no implica ningún dolor para el paciente”, resumió el oftalmólogo Oscar Seoane, integrante del equipo a cargo del TOA.



Dentro de las intervenciones más frecuentes se encuentran las cirugías de cataratas y retina, y si bien se opera a personas de todas las edades, la mayor cantidad de intervenciones se realizan en personas de 70 a 90 años.

Por su parte, el Dr. Juan José López Lerena, director técnico y administrador del centro destacó que previo a la existencia del centro, este tipo de operaciones se realizaban únicamente en el extranjero. “No había ningún servicio público ni privado que lo ofreciera en Uruguay”, aseguró.



Respaldo

Los profesionales destacaron el nivel de servicios de la Asociación Española, una institución con miles de socios y la infraestructura necesaria para el desarrollo de un proyecto de estas características.



“Se trata de una institución con prestigio, que tiene el conocimiento de una cantidad de elementos administrativos y funcionales que hacen posible tener esta tecnología de punta. A su vez presenta todas las garantías sanitarias, elementos que exceden a lo que un emprendimiento individual pudiera alcanzar”, aseguró López Lerena.



Y agregó: “cuando buscamos un lugar para instalar el proyecto vimos que esta institución cumplía con todos los requisitos necesarios: masa crítica, capacidad edilicia, y un funcionamiento normativo interno necesario para el desarrollo del proyecto, que en otros lados no es posible. Más allá del querer o de la intención, para esto se necesitan realidades que la Española tiene y en otros lugares no hay”.



Proyecto país.

La idea de un centro con estas características surgió hace algunos años, a partir de la iniciativa de un grupo de profesionales médicos vinculados a la Fundación San Pedro en Durazno, una organización sin fines de lucro que colabora con instituciones públicas y privadas en programas de salud, nuevas tecnologías y educación, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del centro y norte del país.



Con la idea de llevar este trabajo al área oftalmológica, este grupo se presentó a la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, y tras un proceso que llevó tres años y el análisis de los Ministerios de Salud Pública, Industria, Energía y Minería y también Economía y Finanzas, el proyecto finalmente se materializó con el nuevo centro de la Asociación Española.





López Lerena explica que la inversión para el proyecto excedía el esfuerzo que pudieran hacer algunos profesionales por su cuenta, y por eso fue esencial contar con un socio como la Asociación Española, que pudiera desarrollar este proyecto a nivel nacional.



A cambio, se acordó una política de inclusión, donde todos los oftalmólogos del país pudieran acceder a esta tecnología y capacitarse para operar a sus pacientes en este centro.



La aprobación del proyecto por parte de los Ministerios estaba supeditada a dos aspectos: el ingreso de tecnología innovadora al país, y la generación de empleo de calidad.



“Un oftalmólogo de Artigas puede operar a sus pacientes con la tecnología que existe en TOA acá en Montevideo. Y a esos colegas se les instruye, se le brinda becas y conexiones para que puedan ir al extranjero. Todo eso lo permite el marco del proyecto país; por eso era vital tener el respaldo de los ministerios, que lo consideraron como un proyecto viable en Uruguay”, concluyó el director técnico.