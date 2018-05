La City londinense quiere una relación "simétrica" con la UE tras el "brexit"

La Corporación de la City de Londres, el ayuntamiento del distrito financiero londinense, aseguró este martes que el sector de las finanzas del Reino Unido quiere en el futuro una relación "simétrica" con la Unión Europea (UE).



El enviado especial ante Bruselas, Jeremy Browne, explicó que tanto las empresas como los reguladores financieros británicos buscan un acuerdo de "reconocimiento mutuo" para después del "brexit" o salida británica de la UE, que se base en un relación "simétrica y recíproca".



La Comisión Europea ha indicado que, cuando el Reino Unido salga del bloque, su sector financiero, ubicado principalmente en la City, deberá operar bajo el régimen de equivalencia que actualmente se aplica a terceros países, como Estados Unidos o Singapur.



Según este sistema, la UE declara el marco regulatorio y de supervisión extranjero como equiparable al europeo y permite a las compañías acceder total o parcialmente a su mercado bajo su control y condiciones.



La City londinense aduce que este sistema no solo cede todo el poder normativo a Bruselas, sino que además "no cubre a todo el sector" y "genera inestabilidad", pues la UE puede retirar los derechos de acceso con poco preaviso.



"Si la oferta de la UE a la City de Londres es equivalencia en los términos actuales o nada, la City no aceptará la equivalencia como base de la relación", manifestó Browne.



"La UE debe entender que si presenta estas dos opciones, ella misma estará eligiendo 'nada", incidió.



Browne insistió en que el sector financiero desea una relación post-"brexit" que sea una "sociedad" entre iguales y reconozca el papel de la City como "centro financiero global en Europa".



"Insto a la UE a volver a considerar nuestra propuesta de reconocimiento mutuo", en la que Londres y la UE sentarían objetivos comunes pero tendrían "flexibilidad" para establecer sus normas para conseguirlos, señaló el "embajador" del consistorio.



Browne lamentó que los Veintisiete están "cerrando filas" en su actitud hacia el Reino Unido y opinó que "estaría bien que la UE se mostrara más abierta y constructiva en sus propuestas", en lugar de fomentar un ambiente aparentemente "punitivo".



"Hay países, como Irlanda o Luxemburgo, que están abiertos a llegar a un buen acuerdo para el sector financiero británico, pero otros, como Francia, no quieren hacer concesiones, sea por motivos políticos o para conseguir una ventaja económica", consideró.



Browne dijo que, si el resultado es que no hay un acuerdo operativo mutuamente satisfactorio entre Londres y Bruselas para el sector financiero, la UE se encontrará con que el Reino Unido deberá recurrir, "no por decisión propia", a un régimen de "pura competencia".



"No hay apetito para hacer una competencia agresiva, pero no nos dejarían opción", apuntó.



Paralelamente, la Corporación de la City de Londres sigue presionando al gobierno británico, dirigido por la conservadora Theresa May, para que defienda ante los Veintisiete los intereses específicos del sector financiero, que contribuye un 12 % al Producto Interno Bruto (PIB) nacional.



May ha instado a la UE a acordar un eventual sistema "permanente" que "dé confianza" a las empresas y lidie con las posibles divergencias regulatorias "de manera proporcionada".



Otro asunto que actualmente preocupa a la City, donde un 41 % de los trabajadores son extranjeros, es poder seguir captando "talento" de otros países una vez el Reino Unido deje el bloque comunitario, el 29 de marzo de 2019.



En este sentido, la Corporación tiene previsto presentar en las próximas semanas una propuesta de gestión de la inmigración que permita a la City mantener su estatus internacional y atractivo global.