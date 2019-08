Las 4 claves para mejorar la búsqueda del primer empleo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la búsqueda del primer empleo pueden surgir determinadas dudas sobre cómo accionar: ¿a cuál puesto me puedo presentar?, ¿cómo destacar sin tener experiencia laboral previa?, ¿cómo saber cuánto pedir de aspiración salarial?



El lunes la Organización Mundial del Trabajo advirtió que desocupación juvenil es uno de los desafíos actuales que tiene América Latina y el Caribe. Según el organismo, 10 millones de jóvenes no consiguen incorporarse al mercado laboral. A su vez, la tasa de desocupación en este rango etario es de 18% aproximadamente y es el dato más alto registrado desde 1991 (11,1%) cuando se empezaron a realizar los promedios regionales.



Asimismo, en Uruguay el desempleo en junio llegó a su mayor valor en 12 años al ubicarse en 9,8% de la Población Económicamente Activa (PEA). Con esa medición se cerró el segundo trimestre -período que brinda señales más estables-, donde el desempleo promedio fue 8,9% y se ubicó 0,9 puntos porcentuales por encima del registro del mismo período del año pasado (8%). Ese promedio es el más alto desde el tercer trimestre de 2007, cuando había llegado a 9,4%. Además, la desocupación promedio ha crecido en 15 de los últimos 18 trimestres.



El País habló con tres expertos y recolectó consejos para tener a mano a la hora de querer ingresar al mercado laboral.



1. ¿Este será el puesto para mí?

Entre las bolsas de trabajo online, las ferias de empleo y los portales de búsqueda como www.gallito.com.uy hay cientos de ofertas de trabajo. Elegir a cuál presentarse puede ser uno de los primeros dilemas que pueden aparecer. Para poder afinar la búsqueda, el posible candidato puede marcar su objetivo antes de comenzar, aconsejó Carolina Mussini, consultor en KPMG. A su vez, remarcó que es importante que el futuro solicitante tenga conocimiento acerca de su perfil, además de saber cuáles son sus fortalezas y los aspectos a mejorar.



Aparte de buscar un puesto que coincida con los intereses personales, Catherine Albez, gerente de People&Culture en ManpowerGroup, recomienda averiguar información sobre la empresa que brinda el empleo. Según relató, las nuevas generaciones, entre otras cosas, quieren “una marca atractiva para ellos y que le ofrezca otros aspectos de lo que tiene que ver con un puesto ideal”.



2. ¿Qué pasa con los requisitos que aparecen en la oferta?

Una vez que la persona sabe qué es lo que quiere, en las primeras instancias de investigación pueden surgir otros obstáculos. “Para evitar frustraciones, siempre recomendamos a los candidatos postularse a un cargo cuando se tiene la mayor parte de los requisitos solicitados”, dijo Ana Inés Ruiz directora de Entrust. En casos en los que se pide un estudiante universitario con cuarto año aprobado pero el posible solicitante está en su segundo año de carrera, “es mejor que no se presente ya que, con seguridad, no lo van a llamar”. En la misma línea, la especialista explicó que sucede lo mismo con el nivel de experiencia, idiomas u otros requisitos excluyentes.



No tener todos los requisitos no es una barrera, explicó Mussini. “Dependerá de en qué grado no ajusta”. Si la oferta pide cinco años de experiencia gerencial pero el candidato no tiene ninguna, es probable que no se lo considere, ejemplificó. A pesar de ello, en “casos donde no haya una brecha tan marcada, podría ser recomendable postularse” ya que en algunas ocasiones los reclutadores pueden flexibilizar ciertos requisitos cuando no aparece el candidato ‘ideal’, agregó.



3. Si preguntan la aspiración salarial, ¿cómo se calcula?

Antes que nada, “lo principal es demostrar seguridad ante lo que tiene que ver con la expectativa: tener en claro qué responder y en qué me voy a basar para responder”, dijo Albez. Además, recomienda estar preparado para poder dar una respuesta.



Para saber cuánto salario solicitar Mussini explicó que se deben considerar varios aspectos. Entre ellos está el mercado laboral (se pueden investigar los “parámetros con conocidos que trabajen en el sector u otras herramientas como encuestas de remuneraciones”) y el tipo de empresa (nacional o internacional). A su vez, entiende que hay factores puntuales que se deben tener en consideración como el grado de responsabilidad que se tendría, la carga horaria a cumplir, entre otros.



En caso de que no se esté seguro de cuánto pedir, se puede plantear un entorno (entre X e Y) “demostrando cierta flexibilidad ante dicho aspecto”, aconsejó Mussini. En la misma línea, Albez recomienda “demostrar flexibilidad” y no ser intransigente. “Se deben tener habilidades de persuasión y negociación”, aclaró. Aunque el solicitante diga cuál es su aspiración, también debería poder defender que le interesa la compañía y la propuesta.



4. Ante la falta de experiencia laboral, ¿qué se puede hacer?

Entre las tres especialistas destacan que se deberían destacar conocimientos o herramientas que se posean. Esto se puede hacer desde el armado del curriculum vitae al colocar al principio un apartado referido a formación, cursos, idiomas, entre otras, comentó Mussini. A su vez, Ruiz reveló que está la posibilidad de subrayar actividades extracurriculares o de voluntariado “que pueden dar cuenta de otras competencias que seguramente se pongan de manifiesto el día que la persona empiece a trabajar”.



En el caso de Albez, destacó que se valora “la capacidad de aprender y desaprender. Lo vemos día a día: te adaptás a algo que aparece y mañana se transforma”. A su vez, remarcó que a la hora de contratar también se pondera “la capacidad de innovar y crear” de los solicitantes.



Ruiz también hizo referencia a la "habilidades blandas" y dijo "que hoy son tan o más importantes que el curriculum vitae". Destacó "la capacidad para trabajar en equipo, la flexibilidad, la empatía, la proactividad, entre otras".



A su vez, para Ruiz la escolaridad “es un factor importante a tener en cuenta cuando la persona no tiene experiencia laboral”. A su vez aclaró: “Si bien no es un factor determinante y sabemos que una buena escolaridad no necesariamente es reflejo de alguien que se desempeña adecuadamente, la misma es un indicador de cómo esta persona aprovechó o no su tiempo mientras estudiaba y cuál es el nivel general que tiene”.