En los clubes con mayores ingresos hay 7 uruguayos

Jugando en la filas de los 20 equipos de fútbol que en la temporada 2016/2017 tuvieron los ingresos más altos hay siete uruguayos. Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Godín son probablemente los más reconocidos.

¿Cuáles son los cuadros que lograron el mejor desempeño económico y qué factores se tienen en cuenta para definir su lugar en esta lista? La consultora Deloitte divulgó la edición 21 de su informe Football Money League, que se centra en la capacidad de cada club de generar ingresos a través de los partidos (por concepto de entradas, entre otros), de los derechos de transmisión y de "fuentes comerciales" (como patrocinios, merchandising y visitas a los estadios).

Los ingresos por los derechos de transmisión fueron durante esta temporada la principal fuente para los clubes que entraron al Money League. En concreto, tuvieron una participación del 45%. En tanto, los ingresos comerciales "pesaron" 38%, mientras que los partidos 17%.

Los equipos que se colocaron dentro de la lista de los 20 con ingresos más altos lograron durante ese periodo que entrara a su caja, al menos, US$ 217,8 millones (las cifras, originalmente en libras o euros, fueron convertidas a dólares usando la cotización promedio del periodo julio 2016- junio 2017).

El club con los mayores ingresos en la temporada —que repitió el primer lugar del podio a pesar del debilitamiento de la libra— fue el inglés Manchester United, con US$ 736,7 millones.

Real Madrid, que en la anterior edición del ranking había alcanzado el tercer lugar, esta vez trepó un escalón y quedó segundo, con ingresos que llegaron a US$ 734,8 millones.

Deloitte señala que en esta oportunidad la pulseada por ver qué equipo se quedaba con el primer puesto de este ránking fue la más reñida desde que la consultora comenzó a hacer el relevamiento.

En tanto, y a pesar de un aumento de 5% en sus ingresos, Barcelona cedió su posición de un año antes a su clásico contrincante y se ubicó tercero. El club catalán generó US$ 706,2 millones.

Por primera vez estos tres equipos tuvieron ingresos combinados que alcanzaron los 2.000 millones de euros (unos US$ 2.178,6 millones). Este número es mayor que el ingreso total de los clubes que están entre los puestos 20 y 30 en esta oportunidad.

Los otros.

El listado de los 20 cuadros que generaron más ingresos en la temporada 2016/2017 lo completan Bayern Munich (US$ 640,3 millones); Manchester City (US$ 574,8 millones); Arsenal (US$ 531,1 millones), Paris Saint-Germain (US$ 529,6 millones); Chelsea (US$ 466,2 millones); Liverpool (US$ 462 millones); Juventus (US$ 441,9 millones); Tottenham Hotspur (US$ 387,3 millones); Borussia Dortmund (US$ 362,3 millones); Atlético de Madrid (US$ 296,8 millones); Leicester City (US$ 295,3 millones); Inter (US$ 285,5 millones); Schalke 04 (US$ 250,7 millones); West Ham United (US$ 232,3 millones); Southampton (US$ 231 millones, el único que ingresó al top 20 en esta edición); Napoli (US$ 218,6 millones); y Everton (US$ 216,9 millones).

El informe de Deloitte marca que esta temporada hubo un "récord" en la cantidad de clubes ingleses en el top 20: diez equipos de ese origen estuvieron dentro de los de ingresos más altos en la edición 2016/2017. Esto, agrega, es fruto del arranque de un contrato de transmisión histórico de la Premier League y del "crecimiento significativo" de los ingresos de sus clubes más grandes.

Compatriotas en los equipos top del mundo.

Los futbolistas uruguayos que forman parte de los 20 equipos que generaron mayores ingresos en la temporada 2016/2017 son Luis Suárez (Barcelona); Edinson Cavani (Paris Saint-Germain); Rodrigo Bentancur (Juventus); Diego Godín, José María Giménez y Nicolás Schiappacasse (Atlético de Madrid); y Matías Vecino (Inter).