Los clubes top europeos mal pagados por estrellas

Aparte de quejas por los pocos días de descanso y pretemporada que dejó el Mundial para los futbolistas que llegaron a fases decisivas, los clubes top de Europa suman un reclamo a la FIFA por los pagos que recibieron por la participación de sus estrellas en Rusia 2018.

El inglés Jake Cohen, abogado deportivo, explicó en un artículo publicado en The Economist que las reglas de la FIFA obligan a los clubes a liberar a sus empleados si son convocados por las selecciones nacionales y los países no pagan ninguna compensación (el salario lo continúa pagando el equipo).

Sin embargo, en 2010 la FIFA introdujo el Programa de Beneficios del Club que distribuye dinero entre las instituciones deportivas afectadas por este motivo, y el monto del fondo pasó en ocho años de US$ 40 millones a US$ 209 millones.

Precisamente la forma de reparto de ese dinero generó quejas, y los clubes marcan dos defectos: uno es que la FIFA reparte US$ 8.350 por día por cada futbolista, independientemente de su valor de mercado o tiempo de juego —el club del arquero suplente de Arabia Saudita recibió lo mismo que en el que juega alguna de las estrellas de Alemania—; y otro es que el monto se reparte entre los equipos en que el futbolista jugó desde julio de 2016, en el entendido que es una compensación por los dos años que dura la clasificación.

A modo de ejemplo, Peñarol recibió unos US$ 630.000 por los 37 días (contando la preparación previa y el Mundial) que Cristian Rodríguez y Guillermo Varela estuvieron afectados a la selección uruguaya.

Según The Economist, el reclamo de los clubes top de Europa es válido porque el valor de los futbolistas que cedieron no se corresponde con la compensación recibida. Tomando datos de los contratos de los jugadores y su valor de mercado, calculó que la Copa del Mundo utilizó mano de obra de futbolistas por aproximadamente US$ 360 millones y la FIFA abonó solo US$ 209 millones.

Además, hay 10 importantes clubes de Europa que proporcionaron US$ 176 millones (49% del total) de mano de obra de sus futbolistas y recibieron a cambio apenas US$ 40 millones (19% del total). El Manchester City fue el más perjudicado, ya que cedió 16 jugadores por un valor de US$ 25 millones y la FIFA le pagó US$ 5 millones; le sigue el Barcelona que obtuvo algo menos de US$ 5 millones al aportar 14 futbolistas que sumaban unos US$ 24 millones.

Por el contrario, hay US$ 17 millones del fondo FIFA que se destinó a 133 equipos que no tuvieron jugadores en el Mundial.