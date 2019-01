CND con inversión de US$ 470 millones

"La inversión en obras mediante el uso de fideicomisos y convenios de administración superó los US$ 65 millones en 2018. De estos, la ejecución más importante fue la realizada a través de los fideicomisos de desarrollo de infraestructura educativa y social administrados por CND, que en el año alcanzaron los US$ 52 millones", indicó el organismo paraestatal en un comunicado.

Respecto a las empresas de CND, la mayor parte de la inversión en infraestructura fue a través de CVU, que "nuevamente superó el récord histórico de inversión vial y alcanzó los US$ 390 millones, cifra a la que debe sumarse otros US$ 39 millones de ejecución en diversos rubros", afirmó. Según la CND, "un hito relevante de 2018 fue la exitosa emisión de títulos de deuda por US$ 185 millones realizada en el mes de abril, destinados a cubrir parcialmente las necesidades de financiamiento originadas por este volumen récord de ejecución".

A su vez, la Corporación Ferroviaria del Uruguay (CFU) invirtió más de US$ 11 millones en 2018, para culminar el proyecto de rehabilitación de 310 kilómetros de vía férrea entre Paso de los Toros y Rivera.